NM i hacking: – 22 av de skarpeste hodene i Norge

Norges første mesterskap i cybersikkerhet, gir de ti beste muligheten til å konkurrere om å bli Europas beste i starten av november.

– Vi skal plukke ut de ti beste som vi skal sende til Europamesterskapet i Malaga i november, sier seniorrådgiver ved fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.

Der møter de 13 andre land som har satset på fagområdet. I Malaga vil de kjempe om seieren i det som blir kalt European Cyber Security Challenge (ECSC).

VIKTIG KOMPETANSE: Seniorrådgiver ved NTNU, Hilmar Haraldsson tror kompetanse som dette bare vil bli mer og mer etterspurt i tida som kommer. Foto: Even Lusæter / NRK

Haraldsson forsikrer at det er de beste av de beste som i dag kjemper i den nasjonale finalen på Gjøvik.

– Vi har samlet 22 av de skarpeste hodene i Norge. De største talentene innenfor cybersikkerhet i alderen 16 til 25 år.

Tastatur, google og kunnskap

Laget Crypto jobber fokusert for å dra i land seieren.

– Vi fikk løst noe nå på tampen, så humøret stiger litt da, men vi er fortsatt på hugget, sier Andreas Krogen.

Lagkamerat Anders Wilhelmsen sier at det ikke er så mye som skal til for å bli god nok til å vinne.

– Man trenger ikke mer enn et tastatur og litt kunnskap.

– Og Google, skytes det inn fra lagkameratene.

CRYPTO: God lagånd i laget Crypto i kampen om å bli Norges beste på cybersikkerhet. Foto: Even Lusæter / NRK

– Viktige ressurser

Oppgavene under dagens norgesmesterskap er delt i to, en forsvarsfase og en angrepsfase.

– Det er viktig. Du må vite hvordan du kan angripe et nettverk, for å kunne forsvare et, sier Haraldsson.

Fokuset på datasikkerhet og angrep har vært til stede den siste tiden. I mai rammet et dataangrep over 150 land, og i juni var det et nytt stort hackerangrep, hvor blant annet norske bedrifter ble rammet.

– Jeg tror dette blir en av de viktigste ressursene i Norge i framtida. Det blir flere og flere cyberangrep mot Norge, og bedrifter får mer og mer behov for kompetanse som dette. Vi ønsker å åpne folks øyne for hvor viktig dette er, sier Haraldsson.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vil ha flere jenter

Men selv om fagmiljøet er voksende i Norge, er det fortsatt mannsdominert, i dag var 22 av 22 finalister gutter.

– Det er lite jenter her i dag, ja. Så en klar oppfordring til alle jenter om å bli med og søke seg til neste års konkurranse, sier Haraldsson.

Han kan blant annet lokke med at det er en utdanning han tror det vil være svært gode muligheter til å skaffe seg jobb i.

– Jeg tror de fleste har kontrakter på bordet foran seg når de er ferdig med studenttida si.