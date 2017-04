Næringslivsleder fikk 16 måneder for vold mot tidligere stesønn

«Vold i nære relasjoner kan være så alvorlig at den omfattes av riksadvokatens sentrale prioriteringer, og slike saker må vies særskilt oppmerksomhet. En forutsetning for å kunne bekjempe og avdekke vold og mishandling i nære relasjoner, er at offeret har tillit til at politiet og påtalemyndigheten er i stand til å gi beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser fra gjerningspersonens side.»

Ifølge opplysninger fra Krisesentersekretariatet (KKS) var 84 prosent av beboerne på krisesentrene i Norge i 2015 utsatt for grov psykisk vold, mens 63 prosent hadde vært utsatt for trusler. Psykisk vold omfatter trusler av ulik karakter og er svært skadelig for helsen.