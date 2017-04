Moren til Malin ble brutalt drept

– Det er viktig for meg å være til stede i retten og høre hva som skjedde, sier Malin (19) til NRK.

Med støtte fra familie og kjæreste satt hun på tilhørerbenken og hørte vitneforklaringen til mannen som er tiltalt for å ha drept moren hennes påsken i 2016. Datteren ønsker ikke å stå fram med fullt navn.

Hun mener partnerdrap er et samfunnsproblem i Norge.

– Det er et stort problem, som det er viktig å ha fokus på, sier 19-åringen.

Moren døde i hjemmet sitt på Flisa i Åsnes kommune i Hedmark. Ektemannen er tiltalt for å ha slått og sparket henne gjentatte ganger i hodet og kroppen, slik at hun døde av skadene.

Turbulent forhold

Aktor Thorbjørn Klundseter (til venstre) med sakkyndig Arne Guldvog. Sakkyndige mener det er stor fare for at den tiltalte ektemannen kan begå nye voldelige handlinger. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om 13 års forvaring. Foto: Anne Næsheim / NRK

Ektemannen sa seg ikke skyldig i drap da rettssaken startet i dag.

I retten fortalte han om et turbulent forhold, der både han og kona slet med alkoholmisbruk.

– Det begynte bra, men vi hadde det problemet med at vi drakk begge to. Da ble det som regel et eller annet tull og tøys. Det ble krangling og sjalusi, forklarte tiltalte.

I tillegg til drap, er ektemannen også tiltalt for vold mot sin avdøde kone. Tre måneder før drapet sparket han kona i hodet, så hun ble innlagt på sjukehus. I retten sa han seg skyldig i dette.

– Mente ikke å drepe

KRITISK: Forsvarer Sigurd Klomsæt er kritisk til de sakkyndiges konklusjon. Foto: Anne Næsheim / NRK

Ektemannen har i politiavhør sagt at det ikke var meningen å drepe kona.

I retten fortalte han at de kranglet, og at de begge hadde drukket mye den dagen drapet skjedde.

– Jeg ble skikkelig sint og sparket henne, sa tiltalte.

Han ringte selv nødetaten og fortaltet at kona var livløs, og at han forsøkte å gjenopplive henne. Da ambulansen kom frem konstaterte de at kvinnen var død og at hun var utsatt for vold. De kontaktet politiet som pågrep ektemannen.

Påstand om 13 års forvaring

Aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, har lagt ned påstand om 13 års forvaring.

– Dette er en alvorlig sak, sier Klundseter.

Han vil føre bevis for at ektemannen har utsatt kona for vold ved flere tilfeller.

Den tiltalte har i tillegg til rusproblemer vært innlagt til psykiatrisk behandling flere ganger. Han har også fått diagnosen schizofreni. Sakkyndige har konkludert med at tiltalte var tilregnelig da kona ble drept.

– Det er ikke tvil om tiltaltes tilregnelighet, sier Klundseter.

De sakkyndige mener der er stor fare for at tiltalte vil begå nye voldshandlinger. Han er tidligere dømt for vold.

Forsvarer Sigurd Klomsæt kritiserer jobben til de sakkyndige, og mener de ikke har vurdert helsetilstanden til tiltalte godt nok, og at deres konklusjon er feil.

Forsvareren sår tvil om tilregnlighetspørsmålet. Tiltalte mener han var psykotisk da drapet skjedde.

Det er satt av fem dager til rettsaken.