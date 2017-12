Mor og sønn erklærer seg ikke skyldig i Dokka-drapet

En 44 år gammel kvinne og hennes 20 år gamle sønn ble i Gjøvik tingrett dømt til 19 års fengsel for drapet på Nils Olav Bakken fra Dokka. Den 36 år gamle hovedmannen, som også var kvinnens tidligere samboer, ble dømt til 20 års fengsel.

Alle tre anker dommen, 36-åringen anker straffeutmålingen på 20 år, og mener det var snakk om et forsettlig drap. Mor og sønn anker også selve skyldspørsmålet.

Tirsdag startet ankesaken i lagmannsretten. Ti sivile, fem kvinner og fem menn, utgjør lagretten som skal ta stilling til skyldspørsmålet.

JURY: Det er ti sivile, fem av hvert kjønn, som utgjør lagretten i Eidsivating lagmannsrett. De skal ta stilling til skyldspørsmålet i saken. Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

– Står om hennes fremtid

Den dømte kvinnens nye forsvarer, Jostein Løken, er klar at hun må bli frikjent.

– Dette står om hennes fremtid. Vi mener at hun ikke er skyldig og vil gjøre alt vi kan for å bevise det.

Og Løken utdyper:

– I etterpåklokskapens ånd kunne ting kanskje vært gjort annerledes, men hun er ikke skyldig i de handlingene som er omtalt i tiltalen. Vi mener at tingretten har misforstått bude jusen og de faktiske forhold.

Han sier de vil forsøke å bevise det via hennes forklaring, å påpeke feil og mangler i andres forklaring og bruk av egne vitner.

Ble tent på levende

Det var 4. september 2016 at Nils Olav Bakken ble funnet død i et turområde i Søndre Land, kraftig forbrent. Obduksjonsrapporten viste at Bakken ble drept på samme sted som han ble funnet, og at han var i live da han ble påtent.

To måneder etter Bakken ble funnet ble de tre personene pågrepet og siktet for drapet.

De tre skal ha tatt med seg Bakken fra hans hjem på Dokka og tatt ham med til Veståsen i Søndre Land ved 01-tida natt til lørdag den 3. september.

Her skal de ha lagt ham i bakken, påført ham flere knivstikk og sparket ham. Deretter dro de han ut i grøftekanten, helte bensin over ham og tente på. Ifølge tiltalen døde Bakken som en kombinasjon av forblødning fra et stikk i halsen og brannskader.

LAGMANNSRETTEN SATT: Tirsdag startet ankesaken i det såkalte Dokka-drapet i lagmannsretten. Tre personer har anket deres dommer på 19 og 20 års fengsel. Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

– Var voldelig, men drepte ikke

Forsvarer for den tiltalte 20-åringen, Jacob Sanden Ringsrød, sier at hans klient må frikjennes for drap.

– Han skal ha en straff, han har vært voldelig mot fornærmede, men han må ikke dømmes for drap, han hadde trukket seg tilbake da drapet skjedde. Han må forklare seg der oppe, og så må lagretten avgjøre hva han skal dømmes for.

Bistandsadvokat for de etterlatte, Sigurd Klomsæt, påpeker at det er mye som står på spill i ankesaken.

– Det kan jo skje at to av de tiltalte ble frifunnet, det er deres påstand og deres opplegg. For de jeg representerer, de etterlatte, vil det være et resultat de ikke vil forsone seg med.

Han er klar på at drapet var en henrettelse, og alle de tre tiltalte var involvert, som også tingretten konkluderte med.

– Vi satser på at det som er sannheten om hva som er gjort med ham og hvorfor kommer frem, og da gir dommen seg selv, slik jeg ser det.

Det er satt av tolv dager til ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.