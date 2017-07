Søndre Land-drapet: 36-åringen anker dommen på 20 år

De tre dømmes etter straffelovens paragraf 257. Ifølge dommen har de handlet med forsett.

«Det er for alle de tre tiltalte lagt til grunn at drapet ble begått med overlegg hvilket er en særlig skjerpende omstendighet».

Ifølge domsslutningen lå det et hevnmotiv bak drapet. De tiltalte forklarte i retten at Bakken skal ha begått et overgrep mot et familiemedlem, noe som skal ha vært årsaken til at de tok ham med til drapsstedet.

«Retten ser det slik at drapet nærmest var en ren henrettelse», heter det i dommen.

Aktor Thorbjørn Klundseter kalte drapet på Nils Olav Bakken en ren henrettelse og mente de tre tiltalte var målrettet i sine handlinger under sine prosedyrer. Han ba om 20 års fengsel for alle de tiltalte.

– Det er en meget streng dom, sier Klundseter til NRK.

36-åringen har anket dommen

Retten omtaler den 36 år gamle mannen som hovedmannen.

«Det var han som direkte påførte Bakken de skadene som gjorde at han døde av en kombinasjon av forblødning fra stikken i halsene og varme/brannskader».

– Retten har kommet til at det var planlagt, noe vi mener det ikke var, sier mannens forsvarer, Per Espen Eid.

– Dommen er allerede anket fordi vi mener at det er snakk om et forsettlig drap, sier Eid til NRK.

Mor og sønn hevdet det ikke var planlagt

Den 44 år gamle kvinnen og den 20 år gamle mannen hevnet begge at de ikke var med på selve drapshandlingen, mens 36-åringen mente de to støttet drapet. Ifølge domsslutningen burde den 20 år gamle mannen og moren ha forstått hva som var i ferd med å skje da de tre tiltalte tok med seg Bakken til drapsstedet på Veståsen.

«Drapet var ikke impulshandling og alle hadde tid til overveielse og til å vurdere konsekvensens av sine handlinger», står det i dommen.

«Retten finner det helt usannsynlig at NN (den 44 år gamle kvinnen red.anm.) ikke forstod at det hele bar galt av sted».

Kvinnens forsvarer, Arnor B. Ilstad, vil ikke kommentere dommen mandag kveld. Heller ikke 20-åringens forsvarer, Jacob Ringsrød, vil uttale seg.

DØMT: Mor og sønn dømmes til 19 års fengsel. Den 36 år gamle hovedmannen er dømt til 20 år. Foto: Esther Maria Bjørneboe

Ble funnet sterkt forbrent

Bakken ble funnet kraftig forbrent og drept i et bål i Søndre Land 3. september i fjor. Obduksjonsrapporten viste at Bakken ble drept på samme sted som han ble funnet, og at han var i live da han ble påtent. Bakken hadde sot i luftrøret da han ble obdusert og døde av en kombinasjon av forblødning og brannskader.

15. november ble tre personer varetektsfengslet for drapet. En kvinne på 44 år, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36-årige ekskjæreste. Aktor mente de tiltalte forsøkte å skjule drapet.

– Alt av klær ble brent opp og dekkene til vanen ble også brent opp. De tre tiltalt knytter seg til Bakkens bolig, kjøretøyene og drapsåstedet, men med forskjellige forklaringer, sa aktor under rettssaken.