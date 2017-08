Mener kvinnene sinkes av trege menn

– Jeg hadde ikke verdens beste ben så jeg måtte kjempe mye i dag, forteller Stenerhag.

Svensken vant kvinnenes eliteklasse med tiden 3.03.13 etter å ha rykket fra rett før målgang.

– Jeg visste at jeg måtte være først inn på gressletta. Jeg lykkes med å følge den planen, sier hun.

Vant Cykelvasan

42-åringen fra Falun er en merittert syklist. I tillegg til fire svenske mesterskapsgull på mountainbike maraton, vant hun tidligere i august Birkebeinerrittets søsterritt Cykelvasan i hjemlandet for tredje gang på rad. Likevel syntes hun det var tøft å sykle over fjellet fra Rena lørdag.

– Det gikk ganske hardt i begynnelsen. Vi var en stor gruppe lenge, men ned ballettbakken var vi tre stykker så det ble hardt inn til mål. Det var kjempehardt i dag, sier Stenerhag.

Løyperekorden i kvinnenes eliteklasse ble satt av Gunn Rita Dahle Flesjå i 1997. Terrengsyklisten kjørte da på 2.56.05. og har med sine ni seiere vunnet flest ganger av damene.

Ble sinket av herreryttere

Til tross for seier, mener vinneren at arrangøren ikke har planlagt godt nok. Elitekvinnene tok nemlig igjen ryttere som startet i turklassen tidligere på dagen.

– Det er litt mye herrer i veien for oss. Den nye stien som er ganske smal, der går det sakte. På slutten måtte vi også passere herrer. Det er ikke så veldig bra, sier Stenerhag.

– Skulle du ønske at jentene fikk starte først?

– Ja, absolutt. Sånn som det er i Sverige på Cykelvasan der damene starter 45 minutter før alle andre. Da kjører vi alene fra start til mål. Det er best for da er det ingen som er i veien. Det hadde vært optimalt.