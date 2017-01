Det er funnet spor i området der Slettåsflokken holder til, men tåke gjorde det vanskelig for helikopter å søke etter ulvene.

Osdalsflokken har man ikke sett spor av.

– Vi har ikke sett noe og avbryter nå. Vi har ikke sett eller hatt kontakt med spor eller ulver. Vi er litt usikre på hva vi gjør i morgen, men mest sannsynlig blir det å jobbe i begge revir samtidig, sier veterinær i SNO, Jon Arnemo.

Ligger i ro

AVBRYTER: Jon Arnemo, veterinær i SNO, sier de ikke fikk kontakt med ulven på torsdag. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Det er 17 ulver i Slettåsflokken og Osdalsflokken, og SNO hadde et håp om at så mange som mulig skulle få på seg GPS-halsbånd i løpet av dagen. Nå ble det ingen.

– Ulvene må bevege seg for å sette spor. Det kan hende de ligger på et kadavar og da beveger de seg ikke. Da kan du passere dem på 20 meter uten å se dem. Vi må gi dem tid til å sette spor, sier Arnemo.

Osdalsflokken har man altså ikke funnet noe spor etter, men man har sporet åtte ulver i Slettåsflokken. De vil man prøve å merke i morgen.

Klima- og miljøministeren ønsker å merke disse to flokkene for å vite mer om adferden til ulvene, og for å se om de er blitt mindre sky overfor mennesker.

Skytes direkte fra helikopteret

Helikopteret har med seg veterinær ombord. Meningen er å skyte ulvene med bedøvelsespiler direkte fra helikopteret, etter at det har vært sporing på bakken for å angi hvor flokkene er.

ULVER: SNO skal merke 17 ulver i Osdalsflokken og Slettåsflokken. Foto: Løchen, Per / NTB scanpix

Ulvene blir deretter fraktet med pulk til et samlingspunkt der de får på seg halsbånd med GPS.

Avhengig av sporsnø

– Det er flere utfordringer knyttet til dette. Vi må treffe ulvene med bedøvelsespiler under flyvning, og er avhengig av åpent landskap, sier Arnemo.

For at bakkemannskapet skal finne flokkene er de avhengige av sporsnø, islagte vann og hogstflater som gir oversikt.

– Vi tar folks frykt på alvor

Bakgrunnen for radiomerkingen er den opphetede diskusjonen om regjeringens ulvevedtak, der det ble satt en stopper for fellingen av opptil 32 ulver i Hedmark.

Etter de sterke reaksjonene både i og utenfor eget parti bestemte statsråden at merkingsprosjektet skulle settes i gang. Han avviser at dette skulle være noe tilbaketog fra hans side.

– Vi trenger mer kunnskap om ulvens adferd, slik at man kan fastslå om den er blitt farligere for mennesker. Vi vil ikke nøle med å gi hjemmel for felling hvis ulven er aggressiv i nærheten av folk, sier miljø- og klimaminister Vidar Helgesen.

– Folks frykt tar vi på alvor. Nå setter vi oss i stand til å følge skaderisikoen på løpende basis.