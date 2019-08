– Det er veldig positivt at vi klarer å få ned tapstallene. Det viser at vi kan få ned tapene av beitedyr, samtidig som vi har rovdyr i Norge.

Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Nye tall fra Miljødirektoratet viser nemlig at det frem til 1. august i år er påvist det laveste tallet på rovviltskader siden 2000. Under 600 sau er tatt av rovvilt så langt i år.

Elvestuen mener det er flere årsaker til nedgangen.

TRYGGERE PÅ BEITE: Samlet er antall påviste rovviltskader på sau det laveste som noen gang er registrert i perioden fra 2000 til i dag. Foto: Magnus Stokka / NRK

– I beiteprioriterte områder er det lav terskel for å ta ut rovdyr, samtidig som vi også har tydelige rovviltprioriterte områder. Vi har også gjort tilleggstiltak. Vi har økt budsjettene for å gjennomføre forebyggende tiltak. Vi støtter Statens naturoppsyn (SNO), slik at de kan bistå lokalt når det gis fellingstillatelse.

Elvestuen understreker at det er viktig å ta raske beslutninger der det er tap av beitedyr, slik at rovdyra kjapt kan tas ut.

Elvestuen påpeker at antall sau på beite er stabilt, med omlag 2 millioner dyr.

Uforutsigbar ulv

Det er særlig ulven som dreper mye sau. I 2017 tok ulven 434 sau, mens den i fjor tok 393 sau på beite.

POSITIV UTVIKLING: I år er antallet ulveskader vesentlig redusert, med det laveste påviste tapet til ulv siden 2008. Det forteller direktør i SNO, Morten Kjørstad. Foto: John Petter Reinertsen

– Ulven er uforutsigbar. De siste åra har vi hatt store tap påført av enkeltindivider i områder med mye sau. I år har ikke det skjedd, sier Morten Kjørstad, direktør i SNO.

Han understreker at tallene er foreløpige, og at de vil endre seg helt fram til sauen er sanket fra utmarksbeite. Dessuten blir ikke alle oppdaget og kan undersøkes av SNO.

– Vi vet at vi kan få en økning av tap utover høsten, da særlig fra bjørn og jerv. Det håper alle at ikke skjer.

Påviste rovviltskader på sau År Bjørn Gaupe Jerv Kongeørn Ukjent fredet rovvilt Ulv 2000 457 274 143 167 32 210 2001 243 273 187 147 31 111 2002 296 203 124 97 24 309 2003 205 192 123 59 14 105 2004 293 202 127 94 29 384 2005 246 238 128 96 30 232 2006 402 248 170 104 33 52 2007 479 249 94 109 30 321 2008 332 291 73 100 27 73 2009 428 273 50 182 42 342 2010 401 220 83 164 25 173 2011 335 159 50 167 27 182 2012 245 124 57 172 26 213 2013 381 135 47 174 54 433 2014 103 136 119 121 24 308 2015 139 120 99 142 23 368 2016 238 93 54 87 23 185 2017 167 120 37 84 28 434 2018 253 91 21 73 17 393 2019 196 92 35 106 26 135

Store variasjoner

– Vi har tap i stort sett alle besetningene. Vi har besetninger som vi bare har måttet sanke inn. Vi har områder nå med både ulv og bjørn, sier Svein Kjetil Bjørnseth, leder i Sølendalen hamnelag i Rendalen.

135 sau er så langt i år drept av ulv, 39 av disse er i Bjørnseth sitt område.

Han tror de reduserte tapstallene kan forklares med at færre sauer er på beite.

– Det er logisk at tapa går ned, når vi har færre dyr på beite. Jeg tror ikke rovdyra har blitt snillere.

STORE TAP I RENDALEN: Svein Kjetil Bjørnseth, leder i Sølendalen hamnelag i Rendalen, forteller at de også denne sommeren har hatt store tap. Foto: Svein Kjetil Bjørnseth / Privat

Han forteller at mange sauebønder velger å gi seg.

– De som ønsker å fortsette må gjøre tiltak, som hjemmebeite eller flytte besetningene til andre områder. Men det er veldig trist at vi ikke kan bruke den store utmarksressursen vi har i Rendalen til matproduksjon, sier han.

Samtidig er han fornøyd med at flere rovdyr er tatt ut på snøen om våren.

– Det viser at det er veien å gå for å skåne beiteområdene i beitesesongen. Vi er veldig tilfreds med at det er tatt på alvor, sier Bjørnseth.