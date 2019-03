– For noen få dager siden kom jeg på en idé om at jeg kunne ha et «pop-up» legekontor som kunne være åpent for alle, sier Knut Moksnes.

Derfor bestemte han seg for å levere ut noen løpesedler med informasjon om hvor og når dette utekontoret skulle finne sted. Disse ble blant annet delt ut på Hadeland videregående skole.

I dag har elever over hele Norge streiket for klimaet, noe som har ført til en stor diskusjon om det bør telle som gyldig fravær fra skolen eller ikke. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har vært tydelig på at de ikke skal få det.

KLIMASTREIK: Flere tusen ungdommer har streika over hele Norge i dag. De vil at politikerne skal gjøre mer for å redde klimaet. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Åpent for alle

Knut Moksnes sier utekontoret hans ikke nødvendigvis bare var rettet mot klimastreikende elever, men at de hadde vært hjertelig velkomne.

SYKEHJEMSLEGE: Knut Erling Moksnes (51) arbeider til vanlig som sykehjemslege i Gran kommune. Han er spesialist i indremedisin og i geriatri. Foto: Privat

– Mitt mål var å møte mennesker som har et behov for lege. Man kan jo kanskje tenke seg at et ungt menneske som er så bekymret for klimaendringer, kanskje har behov for å snakke med en lege om det, sier han.

Ledelsen ved Hadeland videregående skole synes imidlertid ikke at utekontoret til Moksnes var noen god idé.

Ikke godkjent fravær

De bestemte seg derfor for å sende en tekstmelding til Moksnes. Deretter sendte de en tekstmelding til alle elevene ved skolen.

Der sto det:

«Skolen er kjent med at en lege har vært på skolen i dag og levert ut lapper om «enkelte legetjenester» ved Harestua stasjon i morgen kl. 07.10- 10.43. Legeerklæringer skrevet av denne legen i dette tidspunktet og fra lege- ute- kontoret, ikke vil bli godkjent som lovlig fravær.»

– Hva vi tenker om det sa vi på en måte da vi sendte denne meldingen til elevene, sier assisterende rektor ved skolen, Stein Olaf Nordli-Henriksen.

Han legger til at hvis elevene virkelig er syke så kan de bruke fastlegen sin.

– Hvis de hadde brukt legen på utekontoret ville det bli forstått som noe annet, sier Nordli-Henriksen.

SENDT HENVENDELSE: Ledelsen på Hadeland videregående skole har sendt en henvisning til kommuneoverlegen angående Knut Moksnes sitt utekontor. Legen er ikke bekymret. Foto: NRK

Ingen dukket opp

Elevene ved Hadeland videregående skole forsto nok hva som ble fortalt i tekstmeldingen de fikk av skolen. Det var nemlig ingen som møtte opp på utekontoret til Moksnes, til tross for at konsultasjonene bare ville kostet dem 40 øre stykket.

Nå har skolen sendt en henvendelse til kommuneoverlegen.

– Jeg er ikke så bekymret for det. Jeg har lagt veldig vekt på å oppfylle helsepersonelloven og alle forskrifter. Jeg hadde absolutt tenkt til å gjøre dette på en veldig god legefaglig måte, sier Moksnes.

Han legger til at han synes det er flott at ungdom engasjerer seg i klimasaken.

– Jeg har vært en veldig klimaengasjert lege i veldig mange år. Jeg har prøvd å jobbe for å få helseeffektene av klimaendringene opp og frem i samfunnet.