Klart for ny rettssak mot moren til 13-åringen som døde på Beitostølen

– Den rettsmedisinske kommisjon har ingen bemerkninger til den rettspsykiatriske rapporten. Det betyr at konklusjonen i rapporten er gjeldende, og at kvinnen anses å være i stand til å møte i retten, med tilpasninger, sier statsadvokat Arne Ingvald Dymbe i Hedmark og Oppland statsadvokatembeter til NTB.

Den opprinnelige rettssaken startet mandag 24. april i Gjøvik tingrett, men dagen etter ble den avbrutt, da kvinnen brøt sammen og måtte kjøres til sykehus. Saken ble først utsatt i en uke, og deretter på ubestemt tid på grunn av kvinnens helsetilstand.

I stand til å møte

En rettspsykiatrisk vurdering av 47-åringen fastslo imidlertid at den tiltalte kvinnen anses i stand til å møte i retten med tilpasninger. Den rettsmedisinske kommisjon har det endelige ordet, og har nå vurdert saken likt som rettspsykiater og overlege i psykiatri, Synne Sørheim.

– Tilpasningene det er snakk om, er knyttet til at hun må gis passende pauser hvis det kommer episoder av somatisk eller psykisk karakter, sier Dymbe.

Når rettssaken kan berammes på ny, er fortsatt usikkert. Dymbe håper imidlertid at det ikke tar altfor lang tid.

Tidspunkt ikke avklart

– Retten må finne ut når de tidligst har tid og ledige lokaler. Så tar de kontakt med de ulike partene for å finne et tidspunkt. For min del kunne jeg nok klart dette før jul. Tingretten har fått det samme brevet som meg, så jeg forventer at tingretten begynner å se på berammingsprosessen og at vi blir kontaktet når som helst, sier statsadvokaten.

13 år gamle Angelica Heggelund døde av avmagring på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Moren ble senere tiltalt for grov mishandling. Saken er omtalt som Valdres-saken, men også som Lommedalen-saken fordi mor og datter bodde i Lommedalen før de flyttet til hytta på Beitostølen.