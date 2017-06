Kjenner området rundt Spåtind fra militær trening

Søstrene forteller til avisa at Stig Ingar Evje har god kjennskap til området rundt Spåtind fra sin tid i Forsvaret og at han har en sterk tilknytning til området.

Søstrene har snakket med en av dem som mener å ha sett den savnede broren deres der den siste måneden.

– Denne samtalen styrket vår tro på at broren vår er i live, sier Janne Evje til Hamar Arbeiderblad.

Spåtind hotell. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Hun og deler av familien er på Spåtind for tiden.

Stig Ingar Evje har blitt observert på Synnfjellet i nærheten av Spåtind hotell 14. mai, 23. mai, 1. juni og 3. juni.

Flere resultatløse aksjoner

Stig Ingar Evje forlot hytta si på Sjusjøen den 3. mai og har vært savnet siden. Leteaksjonen på Sjusjøen og i Ringsakerfjellet rett etter at han ble meldt savnet ga ingen resultater og måtte til slutt avsluttes.

1. juni ble letingen gjenopptatt ved Spåtind på Synnfjellet, 7,5 mil unna Sjusjøen, etter at vitner mente å ha sett Evje. Men letingen ga ikke resultater.

Vitneobservasjoner ved Spåtind har ført til nye leteaksjoner, men uten resultat. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Sent lørdag kveld, den 3. juni, mottok politiet et nytt tips fra noen som mente å ha sett den savnede mannen ved Spåtind. En leteaksjon med hunder ble satt i gang like etter at tipset kom inn, men heller ikke dette søket ga resultater og ble avsluttet klokka 02 om natta.

Kan klare seg lenge

Søstrene til Stig Ingar Evje forteller til HA, at brorens militære bakgrunn kan sette ham i stand til å klare seg lenge ute i naturen.

Det er ikke meldt om flere observasjoner siden den 3. juni.