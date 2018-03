Ikke vært så mye snø siden 1927

– Nå er det 127 cm, og det er kun slått av snødybden i 1927. Da var det 141 cm, sier Magne Gullord på Biri.

Han sier at det dermed kan gå mot ny rekord, for vinteren er ikke over enda. Snør det 13 cm til, vil det bli den største snødybden siden målingene startet.

Det har vært målt snø ved stasjonen siden 1895. Hvor mye snø det var før den tid, er den ingen som kan dokumentere.

– Er det spennende å følge med på om det blir ny rekord?

– Ja absolutt. Men det begynner å bli nok snø, nå, synes jeg.

Tre ganger så mye snø som vanlig

En oversikt fra Norges vassdrags- og energidirektorat viser at det er mye snø, og mye mer enn vanlig i lavlandet i store deler av Sør- Norge. Lengst sør i landet, ved Mjøsa og i enkelte dalstrøk er det tre ganger så mye som gjennomsnittlig snømengde (se bilde).

Både NVE og Meteorologisk institutt har målestasjoner for snø. Meteorologisk insitutt har flere målestasjoner per fylke, lista over mange av dem finner du her.

Etter mandagens snøfall var det 59 centimeter snø på Blindern i Oslo. Bare to tidligere år har det vært mer snø på Blindern denne datoen, ifølge meteorologene.

I 1951 var det 60 centimeter snø, og i toppåret 1968 var det 61 centimeter.

Snødybden på 59 centimeter på Blindern er likevel langt under den høyeste som ble registrert på en av målestasjonene til Meteorologisk institutt på denne dagen i år. På Eitrefjell, 690 meter over havet øst for Ørsta, ble det målt 234 centimeter snø 12. mars.

MYE SNØ I SØR-NORGE: Kartet fra NVEs tjeneste senorge.no viser hvor det er mest snø i forhold til normalen, gjennomsnittet, i årene 1981–2010. Mørkeblå farge viser at det er tre ganger mer enn vanlig, lyseblå, at det er 130–200 prosent mer. Gul farge markerer mindre snø enn vanlig. Foto: Skjermdump/senorge.no

– Begynner å bli nok

Eiliv Sandberg på Hamar følger nøye med på været. Han mener vi må iallfall femti år tilbake i tid for å finne like mye snø der han bor.

– Det begynner å bli nok nå, sier han.

– Lengter du etter våren?

– Ja, det må jeg virkelig si altså. Det er ikke vanlig at vi har så mye snø som nå.

Han er spent på hvordan snøsmeltingen og frykter en kald april og voldsom snøsmelting i mai.

– Da blir det vanskelige forhold.

HØYT OPP: Et problem mange steder, er å bli kvitt all snøen. Her er Geir Sennerud ute og rydder snø på Elverum. Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Minimalt med søvn for snøbrøyterne

De som lever av å fjerne snøen, har hatt mange lange dager denne vinteren.

– Det er hektisk nå, ja, men det er jo levebrødet vårt, sier brøytebilsjåfør Geir Sennerud.

Han har ti mann i arbeid, men selv om de er mange, så må de jobbe døgnet rundt når det kommer store snøfall. Sennerud sier det blir lite med søvn når det står på som verst, men at de passer på å ta igjen søvnen.

Et annet problem er å bli kvitt all snøen.

– Det blir kjørt vekk til forskjellige deponier etter hvert.