Ja, det er mer snø enn normalt

Mange har kunnet juble over en hvit vinter i år. For å sitere Jokke og Valentinerne: «Folkens, jeg kommer med nyheter. Jeg må be om absolutt stillhet. Ventetida er over. Det kommer til å falle snø i natt».

I hvert fall i Sør-Norge.

– Jo lavere i terrenget du kommer, jo mer unormalt mye snø er det. Ytre strøk av Agder, Telemark, Vestfold, Østfold og Oslo er eksempler på fylker som har i år har hatt mye mer snø enn normalt, sier statsmeteorolog Bente Marie Wahl.

Statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Foto: MAGNE VELLE

– De siste årene har vi hatt ganske milde vintre, og da kommer nedbøren som regn i lavlandet. I år har temperaturene vært på riktig side av gradestokken, legger hun til.

Dermed har det kommet mye snø i sør, mens det nord for Trondheim har vært en tørrere vinter enn normalt.

– Kommer sjeldnere

Områdene som er markert i blått har mer snø enn normalt. Se kart og detaljert info på Senorge.no. Foto: Skjermdump / Senorge.no

Om vi får en mild eller kald vinter, skyldes flere faktorer. Klimaendringene gjør at de kalde luftmassene kommer sjeldnere, forklarer Wahl.

– Temperaturen på hele kloden stiger, og det blir mer fuktighet og regn. Det at det kommer mer nedbør, resulterer i mer snø de årene hvor temperaturene er litt lavere. Januar og februar har ikke vært så mye kaldere enn normalt, men temperaturen har vært lav nok til at mange steder har fått snø i stedet for regn.

– Kan vi forvente en reprise av årets vinter de kommende årene?

– Det hender at det kommer snørike vintre flere år på rad, men det kan også gå lenge til neste gang. Klimaendringene betyr ikke at vi aldri får snørike vintre, men at de kommer sjeldnere. Når vi summerer opp om tretti år, vil vi se at det er færre av dem. Flere og flere vintre vil ligge på den andre siden av null, og da kommer nedbøren som regn i lavlandet. I fjellene vil det imidlertid kanskje komme mer snø i fremtiden, siden temperaturene her er under null.

Nedbør i forhold til normalen i prosent Oslo-Blindern (Østlandet) 131,6 Flekkefjord (Agder) 153 Bergen-Florida (Vestlandet) 147,6 Værnes (Trøndelag) 59,6 Tromsø (Nord-Norge) 54,5 Flere av stasjonene viser at nedbøren hittil i vinter er over normalen (over 100 prosent). Tallene er hentet ut 20. februar, og kan fortsatt endre seg. Kilde: Meteorologisk institutt.

Kald februar

Februar er den siste vintermåneden, og vil i år leve opp til navnet.

– Det ser ut som at februar skal holde seg ganske kald de neste ti dagene, så snøen blir trolig liggende. Når det er såpass mye snø, smelter det ikke over natten.

– Hvordan tror du de neste månedene blir?

– Det er umulig å si. Men får vi fønvind og ti-femten varmegrader, som fort kan skje i mars, så tærer det fort på snøen også, sier Wahl.

Dronevideo av Meråker 19. februar. Foto: Morten Andersen.

Tabell over maksimal snødybde fra vinteren 1980/1981 og frem til i dag. Tallene for 2017/2018 er hentet ut 20. februar, og kan fortsatt endre seg. Kilde: Meteorologisk institutt.

