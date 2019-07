Iskald sommer: Målte laveste julitemperatur siden 1964

Det er juli og ferietid, men det er lite som minner om sommer høyt til fjells akkurat nå. I fjellet våknet mange opp til nysnø og kuldegrader onsdag morgen.

På Juvasshytta ved Galdhøpiggen ble det målt minus 6,4 minusgrader onsdag morgen, det er laveste sommertemperatur som er målt for julimåned siden 1964.

Veien opp til Juvass er Norges høyeste veistrekning, og med nysnøen onsdag morgen ble det utfordringer for bilistene som skulle opp til turisthytta.

VINTER I JULI: Kaldt og snø på Juvasshytta. Hytta er det vanligste utgangspunktet for fjellturer på Norges tak, Galdhøpiggen. Turene har gått som normalt selv om vinteren meldte seg - i juli. Foto: Line Marie Fosser Vogt

– Vi måtte stoppe noen av bilistene slik at vi fikk skrapa og gjort i stand vegen. Mange var også bekymra for å kjøre opp på det glatte føret, men en av bussene stoppa og tok med seg folk som ikke ville kjøre selv. Folk er løsningsorienterte, forklarer vert Anne Wangen på Juvasshytta.

Hun forteller at de daglige føringsturene fra Juvasshytta og opp til Galdhøpiggen har gått som normalt tross det sure været.

– Men vi er ekstra påpasselige med at folk har på seg nok klær. I dag var det noen som måtte få med seg ei ekstra vindbukse i sekken. Alle kom seg på tur, og folk blir ekstra fornøyde etter en tur i rufsete vær. Det gir mestring, forklarer hun.

MÅTTE BRØYTE: Det ble nattestengt over Sognefjellet natt til onsdag 3. juli, på grunn av snø og is i veibana. Her står brøytebilen ved Sognefjellshytta. Foto: Torstein Nordal

Kaldbølge i juli

Forrige kulderekord ble målt på Fokstugu på Dovrefjell, da viste temperaturmåleren – 5,3 grader. Fokstugu ligger riktignok nesten tusen meter lavere enn Juvasshytta, på 970 moh.

Elin Lundstad ved Meteorologisk institutt kan fortelle at juli så langt, har vært kald.

– Det har ligget en kaldbølge over landet vårt som er grunnen til de lave temperaturene. Juni lå en halv grad over normalt på landsgjennomsnitt. Så langt i juli har temperaturen ligget godt under normalen, sier Lundstad.

KALDBØLGE: Elin Lundstad ved Meteorologisk institutt kan fortelle at temperaturene ligger godt under normalt, for sommermåneden juli. Foto: PRIVAT

Selv om bare er noen dager ut i det som pleier å være årets varmeste måned, er det et helt annet bilde som tegner enn tropesommeren 2018.

– Gjennomsnittstemperaturen for hele landet for juli så langt i år, ligger ti grader under gjennomsnittet for juli i fjor, forklarer Lundstad.

Inge Relling måtte brøye vegen opp til Dalsnibba i Geiranger. Du trenger javascript for å se video. Inge Relling måtte brøye vegen opp til Dalsnibba i Geiranger.

Kaldt på Mannen

I Møre og Romsdal ble det satt flere kulderekorder i natt. Ved det rasutsatte fjellpartiet Mannen i Rauma ble det målt minus 2,7 grader, mens det på Roaldshornet i Stranda ble målt minus 2,6 grader.

GLAD FOR SNØ: Kasper Lausten og framilien fra Danmark er glad dem fikk oppleve snø i juli. Foto: Remi Sagen

Den forrige negative rekorden for juli i Møre og Romsdal var på minus 1,9 grader ved Mannen i 2010.

REKORDKALDT: I natt ble det målt minus 2,7 grader ved Mannen i Rauma. Så lav temperatur har det aldri blitt målt i Møre og Romsdal i juli tidligere. Foto: SKJERMDUMP FRA NRK-KAMERA VED MANNEN

– Minus 2,7 ved Mannen i natt er det kaldeste som har vært målt i Møre og Romsdal noen gang. Merk at vi ikke begynte med målinger oppe i høyden før i 2010, men likevel er dette spesielt, sier Elin Lundstad, klimavakt ved Meteorologisk institutt.

Hun legger til at hun ikke er overrasket over de kalde temperaturene, all den tid en opplever det meste når en jobber med vær.

KALDT I GEIRANGER: Å leke i snøen er det ikke alle som forbinder med en sommeraktivitet, i dag var det mulig ved Dalsnibba i Geiranger. Foto: Tore Ellingseter

– Vi hadde jo en så fin sommer i fjor, så kanskje vi fortjener dette, humrer Lundstad.

Statsmeteorolog Haldis Berge sier til NRK at det kan bli satt nye kulderekorder i natta som kommer. Det er meldt omtrent like kaldt som det var i natt, men deretter blir det varmere igjen.