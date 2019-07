Vestlandet fryser! Flere rømmer kulda i juli

Cruise-turistene vandrer fra kaia og gjennom gatene i Ålesund med hettene godt trukket over hodet. Det er åtte grader og blåser ti meter i sekundet. Mørke skyer kommer seilende inn fra havet.

Familien Sonnichsen fra Tyskland har tatt på seg toppluer og går framover bøyd i den kalde vinden. De hadde tenkt seg opp på byfjellet Aksla, men har ombestemt seg på grunn av været.

– Vi var på sommerferie i Norge i 2017 også. Da var været fantastisk, varmt og deilig og masse sol. Vi trodde det skulle være slik i år også, men nei, sier moren Anja.

De tror det snart kommer regn og har bestemt seg for å utforske Ålesund sentrum.

– Vi må endre litt på planene på grunn av været, men det er ok. Været kan man ikke gjøre noe med og det er veldig vakkert i Norge, sier Alex.

Hjemme i Tyskland er det nesten 40 grader, men sønnen Tim synes ikke det gjør noe at de er i Norge og har det kaldt på sommerferie.

Mira, Ruben og Kouslautiu (1) synes sommeren i Norge er overraskende kjølig. Familien Malek er på en Norgesferie i sommer. Sønnen gråter. Moren mener det er på grunn av den kalde vinden. Foto: Kaja Skatvedt Robak / NRK

– Det er interessant og annerledes her, sier han og holder armene tett rundt kroppen.

Men her er det langt ifra noen hetebølge.

Kaldt

Og sørover langs Vestlandet ser det ikke så mye bedre ut.

Onsdag vil temperaturen for det meste ligge på 8–9 grader med regn i Bergen, ifølge Yr. Statens vegvesen melder at overgangen over Sognefjellet i Sogn og Fjordane vil stenges fra 20 til 08 tirsdag og onsdag. I tillegg er Gamle Strynefjellsveg stengt fra 17:30 til 09:30. Det er fordi det meldt snø. I juli.

Det er meldt snø her på Sognefjellet tirsdag kveld. Foto: Statens vegvesen

– Den norske sommeren er ganske spesiell. Det litt kaldt. Men jeg synes det er bra. Det var for varmt i Tyskland, sier Andreas Schmelzer.

Han er turist i Fjærland i Sogn og Fjordane.

– I dag morges var det snø, sier han.

Snøen i Sogn og Fjordane fikk også et turfølge på tre personer ved Bjørnabreen i Balestrand oppleve. Følget ble overrasket av snøværet, og Vest politidistrikt melder klokka 18:30 at Røde Kors er på veg for å hjelpe de ned fra fjellet. Personene i følget er våte og kalde, men skal ikke være skadde.

Tyske Andreas Schmelzer synes den norske sommeren er litt kald. Foto: Raymond Lidal / NRK

Vi drar sørover.

I Stranddalen i Suldal var det kaldt i natt – faktisk var det helt nede i minus fem grader.



Hytta til Stavanger turistforening ligger på vel 900 meter – og der våknet folk opp til snø. Bestyrer John Anton Nilsen sier det er kaldt, men de har hatt få avbestillinger som følge av været.

– I formiddag var det en plussgrad og åtte plussgrader i vannet ved hytta. Det var flere av gjestene som badet, sier Nilsen.

– Jeg gjorde ikke det. Det er for kaldt for meg. I natt var jeg oppe og fyrte i ovnene for at det skulle være varmt til i dag tidlig.

Slik så det ut i Stranddalen i Suldal tirsdag morgen. Foto: John Anton Nilsen

Rømmer kulda

– Vi vil reise så fort vi kan. Vi liker oss ikke i kulden.

Natalia Thorsen står ute i Stavanger sentrum. Det er regn. Vind. Og det er kaldt. Temperaturen er 12 grader. Det minner mer om tidlig vårdag enn sommermåneden juli i oljehovedstaden.

– Vi planlegger å reise til Hellas på grunn av været. Vi hadde håpet på en like fin sommer som i fjor, sier Thorsen.

Hos reiseoperatøren Ticket i Stavanger er det mange som tenker det samme som Thorsen. De vil rømme kulda. Mari Brommeland hos Ticket forteller om kø ut døra. Folk vil til Syden.

– I dag er det er helt kaos. Det er kjempemange som vil fly. De vil vekk. Folk har ventet på godværet fra i fjor. Det kommer ikke.

Værkartet til Yr. Det meste av Vestlandet er gult eller lysegult. Altså mellom 5 og 15 grader. Der det er blått er det minusgrader. Bildet viser værsituasjonen klokken 21 tirsdag. Foto: YR

Den som venter på noe godt ...

Statsmeteorolog Lars Andreas Selberg bekrefter dette. For slik er utsiktene fremover.

– Onsdag blir det ganske kjølig med en del vind. Nordvest liten og periodevis stiv kuling. Delvis skyet og litt regnbyger. Temperaturer på kanskje rett over ti grader

Her er det fortsatt snø på fjellet mellom Lysebotn og Sirdal. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Og snø? I juli? På Vestlandet?

– Ja, det blir snøbyger over 800 meter. Særlig i Møre og Romsdal begynner det å bli hvitt på toppene.

Det gjelder også andre steder. Bildet under er fra Strynefjellet tirsdag.

Strynefjellet nær Svartebardskaret. Foto: Statens vegvesen

– Når vi kommer til torsdag. Skyer skikkelig til. Ganske våt dag. Temperaturer litt over ti grader, sier Selberg.

Men så, så er det litt sol i horisonten.

– Når vi nærmer oss helgen og litt over helgen vil temperaturene stige. Det vil bli mindre skyer og sol. Langtidsprognosene ser ganske stabile ut med oppholdsvær.

Men Selberg er klar på at vi nok ikke kan vente oss fjorårets temperaturer med det første.

– Det blir ikke voldsom høye temperaturer, men normale temperaturer.