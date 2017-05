Hund rev rådyr til døde i skolegård

– Vi fant et lite rådyr som hadde fått revet opp magen sin, sier politibetjent Magnus Plur på Lillehammer politistasjon, som var på stedet i formiddag.

Mange av elevene fikk en brå og brutal start på dagen synsmessig i dag. Helt inntil skolebygningen i et hjørne lå altså et rådyr med hele magen revet ut.

Hund som drepte

Ifølge elever som så dyret var ikke blodet hardstørknet ennå og det lå dotter av pels på åstedet.

Dette tydet på at det hadde vært en voldsom kamp inne i hjørnet av skolegården, og at kampen hadde skjedd i natt eller i dag tidlig. Og det blir bekreftet i ettermiddag etter at videobilder fra området i natt er gjennomgått.

– En hund er filmet fra om lag klokken 03.30 og i to timer fremover mens den tar livet av rådyret, sier Plur.

Politiet kjenner ikke til hva slags type hund som var ute i natt, men hundebåndet lå igjen på åstedet.

På sporet av hundeeier

REVET OPP: Det har vært en hard kamp inn ei hjørnet av skolegården. Foto: Privat

Politiet visste ikke i formiddag hvor hunden hører til, men etterforskningen i løpet av dagen har gitt spor som kan løse mysteriet.

– Vi har en mistanke om hvem det er som eier hunden og vi kommer til å jobbe videre med dette utover kvelden, sier politibetjent Magnus Plur.

– Hvis det er en hund som har gjort dette, hva risikerer en hundeeier da?

– Det kommer litt an på hvorfor den hunden har kommet seg i posisjon til å slåss med rådyret. Vi må finne ut om den har slitt seg eller om det er andre grunner til det, sier Plur.

For loven er klar når det gjelder husdyr.

– En hundeeier har jo i utgangspunktet ansvar for å sikre at hunden er under kontroll, forteller Plur.