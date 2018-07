Hører du denne lyden, er du i livsfare

Det var torsdag 12. juli at de tre venninnene fra Øyer i Gudbrandsdalen bestemte seg for å gå på fjellet Simmelpiggen i Rondane. Det var uvær på vei, så de bestemte seg for å gå en kortere tur enn først planlagt.

– Vi nådde toppen av fjellet, og så mørke skyer på flere kanter. Men akkurat der vi satt var det litt bedre, så vi spiste og koste oss og så på uværet. Det var egentlig ganske fascinerende å se det på avstand, forteller Nina Lyshaug.

Det var avisa GD som først skrev om fenomenet.

PÅ TUR: Kristin Killi Skinlo, Nina Lyshaug og Inger Tollefsrud på Simmelpiggen torsdag, der de hørte den summende lyden. Foto: Inger Tollefsrud

Summende lyd

Rett ved en stor stein som stakk opp ved toppen merket turfølget plutselig en rar, summende lyd. Lyshaug sammenligner det med lyden fra en trafostasjon eller en høyspentlinje.

– Det var en gnistrende lyd, og den var sterkest rundt steinen på toppen. Jeg har aldri hørt noe sånn før, og ble instinktivt litt redd. Vi skjønte ikke helt hva det var. Det var en rar opplevelse, forteller hun.

Lyden kom og gikk litt. De tre venninnene pakket raskt sammen og kom seg unna, men en av dem tok en videosnutt av fenomenet.

– Vi tenkte på elektrisitet, at det var skummelt, og at vi måtte komme oss unna. Men vi trodde at uværet var langt vekk. Vi hadde telt avstanden mellom lyn og tordenskrall, og tenkte vi hadde det på avstand, sier Lyshaug.

MØRKE SKYER: Turfølget så uvær på alle kanter fra toppen av Simmelpiggen. Lyden oppsto ved en stein rett ved. Foto: Nina Lyshaug

Fakta om lyn i Norge Ekspandér faktaboks Det er få lyn i Norge: Det lyner rundt 44 ganger hvert minutt på verdensbasis, men lynnedslagene er ulikt fordelt. 70% av verdens lyn kommer i tropene. Nord- og Sørpolen er områdene med færrest lyn. I Norge slår mange lyn ned mot bakken: Lyn kan gå mellom skyer eller mellom sky og bakke. Gjennomsnittet på kloden er 25:75. I tropene går en stor andel av lynene mellom skyer (90:10) mens det i Norge er like mange av hver type (50:50). Grunnen er at det elektriske området i skyene I Norge ligger nærmere bakken sammenlignet med i tropene. I tropene er lufta varmere. Dermed vil vann fryse til is høyere oppe, og det er prossesen der dråper fryser til is som lager ladningsforskjellene inne i skyen. Mest lyn om sommeren: Sommer er høysesong for lyn i Norge og da er Østlandet mest utsatt. Om vinteren er det kyststripen i vest og nord som får mest lyn. Kan bli mer lyn i fremtiden: Et varmere klima kan gi grobunn for tordenvær. En studie fra Meteorologisk intitutt viser en sannsynlig økning på 25 prosent for hele landet fram mot 2050, og økningen vil fortsette fram mot 2100. Et lyn er en gigantisk gnist som oppstår når luften ikke klarer å holde positive og negative elektriske ladninger fra hverandre. Torden: Oppstår når lufta rundt lynet blir varmet opp i løpet av kort tid (30 000 grader celsius). Lufta utvider seg og skaper en sjokkbølge som beveger seg utover i alle retninger. Et lyn kan være flere kilometer langt og lyden vil derfor komme til deg til ulike tider. Kilde: Meteorologisk institutt, Yr og Wikipedia

Stor fare for lynnedslag

Vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss sier at dersom man hører denne elektriske lyden, er man nær et kraftig elektrisk felt der faren for lynnedslag er svært stor.

– Kom deg innendørs og aller helst inn i bil så raskt som mulig. Er du på fjellet, søk nedover i terrenget, ned i en grop eller under en stein, sier han.

Gislefoss sier at det er svært farlig å bli det høyeste punktet i terrenget under slike forhold.

– Mange synes det kan se litt komisk ut når håret reiser seg på hodet på turkameraten. Men det er egentlig alt annet enn komisk, det er svært farlig, sier han, og legger til at det er utrygt for byger med torden og lyn over hele Østlandet både tirsdag og onsdag.

ELEKTRISK: Anita Killi var på tur i Rondane i 2008, og opplevde at håret hennes sto rett opp. - Vi var kjemperedde. Vi fikk prikking og frysninger over hele kroppen, forteller hun om opplevelsen. Heldigvis kom de seg helskinnet ned fra fjellet. Foto: privat

Elektrisk ladning mellom sky og bakke

Oddgeir Rokseth, seniortekniker ved SINTEF i Trondheim, forklarer at lyden kommer av at det oppstår elektriske ladninger mellom skyen og bakken.

– Det er snakk om en intens elektrisk energi, sier han.

Rokseth forteller at det er mer vanlig at disse elektriske ladningene oppstår mellom skyene, men at det også kan oppstå vertikale ladninger ned til bakken.

– Det handler om flaks eller uflaks om man blir truffet eller ei. Men generelt kan man si at lynutladningen tar minste motstand vei mot jorda, forteller han.

ADVARER: Meteorolog Kristen Gislefoss sier det er viktig å komme seg unna hvis man hører den elektriske lyden. Han sier det er fare for torden på Østlandet både tirsdag og onsdag. Foto: Marit Kolberg / NRK

Fire døde av lynnedslag siden 2000

Hvert år blir rundt 35 personer skadet av lynet i Norge, ifølge Norsk pasientregister. Det vil si at oddsen for at akkurat du skal bli truffet er på rundt 1:150 000, tilsvarende 0,0007 prosent2.

Risikoen for å bli drept er mye mindre. Fra 2000 til august 2017 har kun fire mennesker mistet livet på grunn av lynnedslag i Norge.