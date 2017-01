Hilde var 23 år da hun fikk hjerneslag

– Jeg ble satt tilbake til spedbarnsstadiet. Jeg måtte kles på og mates. Jeg klarte hverken å gå eller snakke, forteller Hilde Evensen.

Hjerneslaget skyldtes en utposning på en blodåre i hjernen. I løpet av en natt var hele livet forandra.

Hun ble pleietrengende og det ble slutt med samboeren. Og ta seg av datteren på nesten to år ble umulig. Hun flyttet tilbake til Elverum og foreldrene ble fosterforeldre for datteren.

– Det var tøft, sier Hilde.

Sliter – men får ikke hjelp

PLEIETRENGENDE: Hilde i rullestol etter hjerneslaget i 1985. Foto: Privat

I dag er hun 53 år. Hun har lammelser i høyre del av kroppen og har problemer med å gå.

Hun har gjort seg mange erfaringer og bruker dem til å hjelpe andre, som leder i Norsk forbund for slagrammede i Hedmark.

Nå er hun med på å forme et nytt tilbud til slagrammede over hele landet. For mange slagrammede og deres pårørende får ikke den oppfølgingen de trenger.

– Det er for tilfeldig hvem som får et godt tilbud eller ikke, sier Liv Thorsen, seniorrådgiver i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet og Åsnes kommune skal utvikle et kurs for pårørende og slagrammede med fokus på å mestre en ny livssituasjon. Hilde Evensen bidrar i arbeidet.

Sorg og isolasjon

FØR SLAGET: Hilde med datteren vinteren 1984. Foto: Privat

Den første tida etter slaget var Hilde lenket til rullestolen. Hun gjenomgikk mange tester.

– Det var frustrerende å være 23 år å bli behandla som et barn. Å måtte bygge med klosser og tegne figurer. Men de skulle jo finne ut hvor alvorlige skadene var.

Hvert år rammes 16.000 personer av slag i Norge. De rammer folk i alle aldre, selv om flesteparten er eldre.

I tillegg til fysiske skader får mange også psykiske plager. Angst, depresjon og isolasjon er vanlig.

– Det skjer ofte at venner forsvinner. Man kan ikke delta på samme måte. Det sosiale livet blir dårlig, sier Hilde.

Mens de fysiske plagene er lette å oppdage og stort sett følges opp med behandling, er de psykiske plagene lettere å overse. Det vil man forsøke å gjøre noe med nå. Kurset skal samle folk som kan dele erfaringer.

– Å møte andre i samme situasjon kan gi håp og økt livskvalitet, sier Liv Thorsen.

MODIG DAME: Hilde bor i dag i en enebolig i Elverum og er gift. Hun synes hun lever et godt liv i dag og håper hennes historie kan gi håp til andre slagrammede. Foto: Anne Næsheim / NRK

Skifter dekk med ei hånd

Da Hilde fikk slag var foreldrene uvurderlige. Det er tøft å være pårørende, og hun håper kurset fører til at pårørende får mer hjelp.

– Mange føler seg alene. De trenger å møte andre i samme situasjon.

Hun har kjempet for å komme dit hun er i dag. Det har vært flere tøffe perioder med angst og sorg.

I dag er hun selvhjulpen på mye, og kan skryte av å kunne skifte dekk med en hånd.

– Jeg føler at jeg har taklet det bra. Jeg vil at andre slagrammede skal se at det går an. At jeg som var så langt nede har kommet dit jeg er i dag, sier Hilde.