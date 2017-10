– Redde for å fortelle foreldrene hva som har skjedd

Engvik, kanskje mest kjent som «Helsesista» på Snapchat, sier hun stadig får henvendelser fra unge som har sendt nakenbilder, eller «nudes», som de kaller det.

– Mange vet nok at det ikke er så lurt, men det er også det at de kanskje ikke har tenkt over konsekvensene det kan få. De klarer ikke å se så langt fram, sier Engvik til NRK.

NRK har fortalt om barn og unge ned i 12-13-årsalderen som frivillig legger ut videoer hvor de har sex.

De som er veldig unge, klarer ikke å forestille seg hva en eldre person legger i det å sende nakenbilder, mener Snapchat-helsesøster Tale Maria Krohn Engvik. Dette bildet er ett eksempel på hva unge sender hverandre. Foto: Laila Nguyen / NRK

«Helsesista» sier også hun har kontakt med barn i 12-årsalderen som forteller om at de har sendt bilder av seg selv nakne til andre, men som ikke forstår hvordan bildene oppfattes.

– Det syns jeg er bekymringsfullt. En jeg snakket med, forteller at hun planlegger å møte sin «nude-venn» som er 19 år og lurte hva jeg syntes om det. Da kom jeg med pekefingeren med en gang, og spurte henne, «ok, hva skal dere gjøre når dere møtes?»

Forstår ikke

Jenta fortalte at 19-åringen lurte på om de skulle dra hjem til han.

Da Engvik fortalte hva hun trodde 19-åringen ville med det, ble den unge jenta overrasket.

– Da svarte hun «æsj, nei, tror du det?»

De som er veldig unge, klarer nemlig ikke å forestille seg hva en eldre person legger i det å sende nakenbilder, sier helsesøsteren.

– De er i en alder hvor de ikke har helt utviklet hjernen ferdig. Det er viktig å huske på, at ungdommer ikke alltid klarer å tenke konsekvenser og se langt fram i tid.

På sosiale medier legger ungdommer ut bilder og videoer av at de har sex. Dette bildet er ett eksempel på det som legges ut. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Vil bli likt

Mange ungdommer som legger ut intime bilder og videoer, gjør det ofte i forbindelse med fest, sier Engvik.

– Jeg tror mange ganger folk gjør det fordi de syns det er morsomt der og da, så kan noen legge ut selv fordi de har et sterkt ønske om å bli likt eller at folk skal syns de er deilige.

Hun ber ungdommer tenke nøye gjennom før de legger ut nakenbilder og videoer på nett.

– Spør deg selv om dette er et bilde som mamma og bestemor kan se? Tenk gjennom hvor grensene dine går.

NRK har tidligere fortalt om jenter som går i terapi etter å ha sendt nakenbilder av seg selv.

– Ikke så farlig

– Vi har inntrykk av at det er mer en akseptert kultur å være åpen om det å ha sex. De har den holdningen at det er ikke så farlig, det er bare sånn, har politioverbetjent og sosiale medier-spesialist i Oslo politidistrikt, Anne Katrin Storsveen, sagt til NRK.

Det virker ikke som de unge tenker over konsekvensene, mener hun.

Ungdommer tar bilder og filmer seg selv i intime situasjoner og sender det til andre. Bildet er ett eksempel på hva ungdommer legger ut på sosiale medier. Foto: Skjermdump

– Det er hvem som helst som legger ut dette, det er unge gutter og unge jenter. Det virker ikke som de er redde for å vise seg. I dag er man klar over at bilder kan deles videre, men det virker ikke som om de tar det så tungt.

Skam

Engvik forteller om en sammensatt utfordring. Noen av ungdommene som har tatt kontakt med henne, har fortalt om press og trusler.

Vanskelig er det også å fortelle til foreldre hva som har skjedd. Engvik råder foreldre til å snakke med barna og si at de unge kan komme til dem selv om det har skjedd noe dumt.

– Noen unge jeg har snakka med, har hatt praten med foreldrene om hva som er fornuftig. Så blir det skamfullt å fortelle at det har skjedd likevel. Mange syns det er flaut og skammer seg.