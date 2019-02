Har reist seg opp fra kjelken: I dag ble han VM-klar

I dag ble syv utøvere tatt ut til para-VM i Prince George i Canada, som starter 17. februar. Mest oppsiktsvekkende i uttaket er Trygve Toskedal Larsen. Ikke at han ble tatt ut, for han har vært med i mesterskap tidligere. Det spesielle er at han nå skal gå på ski stående, etter tidligere å ha konkurrert i kjelke.

Reiser seg etter motgang

IMPONERER: Trygve Toskedal Larsen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Larsen måtte i 2001 amputere venstrefoten over kneet etter en motorsykkelulykke, og har siden imponert i paraidrett. Særlig i kjelke har han vist gode prestasjoner, og ble i fjor vinter tatt ut til sitt tredje Paralympics. Der fikk han en skikkelig nedtur.

– Fire år opp i røyk. Dette er veldig kjipt, sa Larsen til NRK etter at kjelken hans knakk sammen under favorittdistansen.

Han ble rett og slett lei av problemene med kjelken, og bestemte seg for at nok var nok. Nå ville han reise seg og konkurrere stående.

– Med protese istedenfor kjelke har det blitt mye skruing og testing for å finne den optimale løsningen. Jeg tror det nærmer seg nå, sier Larsen med smil om munnen. Vel vitende om den utrolige fremgangen han har vist de siste månedene.

FORTID: Tidligere konkurrerte Larsen i kjelke. Her under Paralympics 2018. Foto: NRK

– En fantastisk reise

Landslagstrener Bjørn Kristiansen har det friskt i minne fra i sommer at Trygve Toskedal Larsen knapt nok kunne gå rulleski på flat mark. Nå er det en helt annen atlet treneren ser i løypene i Øyerfjellet.

LANDSLAGSTRENER: Bjørn Kristiansen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Læringskurven har vært veldig bratt. Han leverer nå solid i verdenscupen, og det er en fantastisk reise jeg har vært med på gjennom Trygve, sier Kristiansen.

Hovedpersonen selv er optimistisk på videre fremgang, og har staket ut et klart mål for verdensmesterskapet:

– Jeg gir full gass og går for medalje!

IDRETTSGLEDE: Trygve Toskedal Larsen viser fram protesen som hjelper han til å gjøre det han liker aller best, å prestere på toppnivå innen idrett. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Se hele den norske troppen til Para-VM i Canada:

Kvinner:

Vilde Nilsen, Birgit Skarstein.

Menn:

Johannes Birkelund, Eirik Bye, Trygve S. Toskedal Larsen, Håkon Olsrud, Thomas Karbøl Oxaal.



Ledsagere:

Ole-Martin Lid, ledsager Thomas Karbøl Oxaal.

Arvid Nelson og Eivind Røed, ledsagere Eirik Bye.