Har du fått en venneforespørsel fra «Mons»?

– Mange dyr har egne kontoer på sosiale medier, dyrebilder rangerer også øverst over innhold folk deler til Youtube, Facebook, Instagram og Snapchat, sier ekspert på sosiale medier, Cecilie Staude.

Hun mener det er flere grunner til at slike profiler har blitt så populære.

EGEN SIDE: Mange dyr har sin egen profil på sosiale medier, sier Cecilie Staude. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Bilder av dyr i sosiale medier vekker en «feel-good» følelse i oss som vi ønsker å oppleve igjen og igjen. Det er en positiv følelse som vi gjerne deler med andre. Slike bilder gjør at vi blir rørt og det vekker biologiske behov i oss, sier Staude.

– Det har blitt en jobb

Aina Nymoen Stormo laget en Facebook-konto for pusekatten Jesper i 2013. Siden har han fått egen plass på Instagram, blogg og Snapchat med over 100 000 følgere, spredt over alle verdensdeler.

– Jeg lever et helt annet liv nå, det har blitt en jobb. Det at man gjør ting annerledes skaper stort engasjement. Da folk så at jeg gikk tur med katten min i bånd, kom det både positive og negative kommentarer, sier Stormo.

KJENDIS: Jesper har ikke fått endret livet av å være på sosiale medier. Foto: Privat

– Ser på dyrene som familiemedlemmer

Hun tror grunnen til at folk lager flere og flere profiler for dyrene sine er siden de ser på dem som familiemedlemmer.

LAGET KONTO FOR PUS: Aina Nymoen Stormo sin katt har over 100 000 følgere på internettet. Foto: Cappelen Damm

– Det kan også være en fordel å ikke være så synlig som person i det offentlige rom, sier hun.

Jesper selv, mener hun lever et vanlig katteliv, og har ikke merket store forskjellen av å ha egne plattformer på sosiale medier.

– Han har egentlig mest lyst til å fange mus og sånt. Han må få lov til å være en katt.

– Morsommere å gå tur

Julie Forchhammer har en instagramprofil for hunden sin Luna, med flere tusen følgere. Hun sier kontoen gir henne energi til å gå de daglige turene med hunden.

– Før var det kjedelig å gå tur, så da ble det å ta bilder av hunden redningen.

Hun sier at Luna ofte blir kjent igjen når de er ute og går på tur.

– Folk blir ofte skuffet over hvor liten den er. Hun har en stygg personlighet, men hun gjør seg bra på bilder.