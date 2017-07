På vei hjem fra stranda fikk vennegjengen et ganske så spesielt møte med skogens konge i Eidskog i Hedmark.

– Broren min sa han så en rar hest med noe på hodet utti skogen. Vi skjønte etter hvert at det var en hvit elg, forteller Giacomo Melera.

I organisert panikk stoppet de bilen og prøvde å filme albino-elgen.

Giacomo Melera og broren er på besøk fra Oslo for å hilse på noen venner. Tirsdag formiddag var de ute for å bade, men siden badestedet var overfylt valgte de i stedet å dra hjem tidlig. I ettertid er de glade for det.

– Det var bare helt magisk. Man kan jo gå hele livet uten å se en sånn elg. Jeg har bare sett elg fem ganger i livet, men å se en albino-elg er «once in a lifetime». Tenk om vi ikke hadde dratt hjem tidlig, da hadde vi aldri sett den, sier han.

En rar hest med noe på hodet Giacomo Melera

Svært utsatt

Prosjektleder ved Norsk Elgsenter AS, Ruben Bøtun, sier at albino-elger er svært sjeldne.

– Det finnes svært få albino-elger, men det er vanskelig å vite eksakt hvor mange. Det blir jo sett tusenvis av elg hvert år, men ser folk albino-elg blir de lagt merke til.

Han mener Giacomo og vennene har vært heldige som har fått oppleve noe så sjeldent.

– Fordi albino-elger mangler pigmentet melanin i huden er de hvite. Dette gjør at de mangler kamuflasjen som skal beskytte de mot rovdyr, som igjen gjør de svært utsatt ute i naturen, forteller Bøtun.

Samme elg?

I slutten av juni år ble en albino-elg observert i samme området ved Svenskegrensa sør i Eidskog. Ut i Naturen-reporter Kari Toft sier at elgen kan ha nedsatt syn og av den grunn kommer nær veien fordi den ikke ser bilene.

– Albinogenet er arvelig, og ei brun elgku få en hvit elgkalv, så lenge hun er bærer av genet. Du kan si at det er en liten stamme i grenseområdet mellom Sverige og Norge.