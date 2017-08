– Det går veldig bra, bedre dag for dag! Kroppen kjennes bra ut, sier Heidi Løke. Hun er så smått tilbake på håndballbana, bare drøye åtte uker etter at han ble mamma for andre gang.

Onsdag er hun tilbake i den norske eliteserien, etter fem år i den ungarske klubben Györ.

– Et kupp for Storhamar

Beilerne stod i kø for å sikre seg underskrifta til verdens beste strekspiller. Til slutt valgte hun Storhamar. Det er et kupp, sier Storhamars trener, Arne Senstad.

– Det betyr jo utrolig mye. Å få verdens beste i den posisjonen i laget sitt, det gjør mye rent spillemessig. Men det gjør mye med gruppa rent generelt også, sier Senstad, som merker et atskillig større "trøkk" rundt laget nå enn tidligere.

MORO PÅ TRENING: Humøret er på topp i Storhamar før seriestart hos både trener Arne Senstad, Heidi Løke og Moa Fredriksson (med ryggen til). Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Trener og svoger

Det var ikke helt tilfeldig at Heidi Løke valgte nettopp Storhamar. For Lise Løke, Heidis søster, er allerede i klubben. Og Lise er samboer med trener Arne Senstad. Det gror for øvrig godt i Løke-familien, for i forrige uke ble Lise mamma til Kristian.

– Lise hadde bare godt å si om Storhamar, og jeg kjenner Arne veldig godt fra før og vet hva han står for. Jeg liker måten Storhamar spiller på og hans filosofi. Det passet meg godt, sier Heidi Løke.

Storhamar ingen gullfavoritt

Både Løke og trener Senstad tror årets sesong blir uvanlig spennende. Etter at Larvik håndballklubb har vunnet eliteserien i 16 år på rad, er de for første gang på lenge ikke gullfavoritter. Men det er nok ikke Storhamar, heller. Senstad tror det blir Vipers Kristiansand som kommer til å dytte Larvik ned fra den norske håndballtrona.

– Dessverre er det nok de nede i "Sabeltann-land" som kommer til å klare det. Vipers har et altfor sterkt lag, men jeg har tro på at vi kan slå dem i en enkelt kamp, sier Senstad.

For selv med Heidi Løke på laget, og to nye, gode målvakter i Alma Hasanic Grizovic og Inga Presker, tror Storhamar-treneren det kan bli tøft å henge med i gullkampen.

– Vi får ta litt steg for steg. Vi ble nummer fem i fjor, vi skal bli nærmere nå i år og så skal vi ta hele hurven neste år, sier Senstad og ler.

TENNING: Selv under oppvarmingsøvelsen basketball vil Heidi Løke være på det vinnende laget, og det får lagvenninne Andrea Næss merke. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Må ta av noen kilo

Heidi Løke har på sin side tro på at Storhamar kan overraske, selv om oppkjøringen til årets sesong har vist at laget er litt ustabilt. For sin egen del så merker Løke at formen blir bedre, dag for dag. Men:

– Jeg har jo mye, mye mer å gå på. Spesielt i mage- og ryggområdet må jeg bli sterkere, innser Løke. Og:

– Dessuten så må jeg ta av noen kilo, men da blir det nok bra!