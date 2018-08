Gir seg ikke tross dårlige anmeldelser: Nå kommer oppfølgeren om Askeladden

«Askeladden i jakten på Soria Moria slott» er den andre spillefilmen om Espen Askeladd. Den første ble den mest besøkte norske kinofilmen i fjor, på tross av at den fikk ikke overbevist anmelderne.

Filmen fikk terningkast to i Dagbladet, tre av Filmpolitiet i NRK og tre i VG.

Manusforfatter Aleksander Kirkwood Brown har likevel ikke latt seg skremme fra å lage en oppfølger. Han sier planen med den kommende filmen er å overgå den forrige.

STØRRE: Målet er at den nye filmen skal bli enda større enn den forrige, sier manusforfatter, Aleksander Kirkwood Brown. Foto: ARNE SØRENES / NRK

– Målet er at denne filmen skal bli enda større enn den første filmen. Enda mer magisk, eventyrlig og episk.

Hele 354 034 så den første filmen om Askeladden på kino, og Brown håper at også dette blir en film som både store og små kan drømme seg bort i.

– Jeg håper folk tenker at de har hatt to timer som har vært fylt med spenning, magi og eventyr når de har sett filmen, og at de bare har kost seg rett og slett.

SPENT: Regissør, Mikkel Brænne Sandemose sier det blir spennende å se hva folk synes om den nye filmen. Foto: ARNE SØRENES / NRK

Blir spennende

Regissør, Mikkel Brænne Sandemose sier han ikke har tenkt på den første filmens lunkne anmeldelser når de nå lager oppfølgeren.

– Jeg lager bare den filmen jeg har lyst til å lage, og jeg har ikke noe fornemmelse av hva andre mente om den forrige filmen i forhold til den vi lager nå.

Han synes likevel det skal bli spennende å se hvordan denne filmen blir mottatt.

– Jeg synes vi har laget en film som har mer eventyrdetaljer og kanskje et større tempo og humor, så det blir spennende å se om den blir mottatt annerledes. Det vet jeg jo ingenting om. sier Sandemose.

SPENNING: «Askeladden i jakten på Soria Moria slott» skal ifølge manusforfatter Aleksander Kirkwood Brown bli både mer eventyrlig og magisk enn den første filmen. I den avbilda scenen forhandler hovedpersonene prinsesse Kristin og Espen Askeladd med Fossegrimen. Scenen foregår i et juv utenfor Gjøvik_ Foto: ARNE SØReNES / NRK

Eksepsjonelle scener

Filmen har premiere høsten 2019, og har et budsjett på 70 millioner kroner. I går var siste dag med innspilling, og Askeladden selv, Vebjørn Enger, sier han har en veldig god følelse.

– Jeg føler at det vi har fått levert på settet og under innspillingsperioden har blitt veldig, veldig bra. Det er fantastiske bilder og veldig eksepsjonelle scener, sier han.

Han legger til at man aldri vet hvordan en film blir før man sitter i klipperommet.

– Jeg føler vi har gjort det beste vi kan, og mer kan man ikke gjøre.

Må begynne å strikke

Enger sier han har gledet seg til å være ferdig med innspillingen, men at han også kommer til å savne det.

– Det blir veldig stille. Det er fult kjør i to og en halv måned og så blir det plutselig helt stille. Det er jo noe som heter «post set depression» så jeg må bare holde meg sysselsatt. Må begynne å strikke eller noe, sier han.

Det er Sandemose enig i.

– Det er alltid en blanding av glede og vemod på siste opptaksdag. Så jeg vet ikke helt hvordan det blir. Jeg gleder meg til å runde av med tanke på at vi har fått det vi ønsket å få da vi dro ut, sier regissøren.