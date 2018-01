– Jeg er veldig fornøyd med at jeg fikk medhold og at det ikke var min skyld, sier Andreas Strøm.

Dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett slår fast at han ikke kan klandres for ulykken som skjedde da han lente seg mot det han trodde var en vegg på en bilutstilling på Norsk vegmuseum ved Hunderfossen. Veggen viste seg å være en såkalt molton-duk som gav etter og dermed falt Strøm fire meter ned til etasjen under. Museet mente det var et uhell som Strøm selv måtte ta ansvar for.

– Det er fint å høre at det ikke var min skyld, sier Strøm som gikk til sivilt søksmål etter at han fikk alvorlige skader i hjernen som følge av fallet.

Ulykken kunne vært unngått

Tingretten mener ulykken kunne vært unngått ved enkle tiltak som skilting eller valg av annet materiale og farge på molton-duken. I dommen heter det at museet kamuflerte og skjulte faremomentet gjennom sin utforming av utstillingen. Staten er nå erstatningsansvarlig overfor Strøm.

STORE HODESKADER: Deler av Strøms kranium måtte fjernes etter ulykken. Han husker ingenting av hendelsen. Foto: privat / nrk

– Erstatningen skal utmåles helt uavhengig av denne dommen. Det er snakk om full erstatning for de alvorlige hodeskadene og epilepsien han har fått, sier Strøms advokat Trond Walmsnæss Wehn.

Strøm slipper også å betale saksomkostningene på over 200 000 kroner. Advokaten tror erstatningssummen vil bli høy.

– For hans del er det snakk om et meget stort økonomisk tap som han allerede har blitt påført og som han vil ha i fremtiden. Det tapet skal nå staten kompensere ham for uten avkorting, sier Wehn.

Norsk Vegmuseum ønsker ikke å kommentere dommen. Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med regjeringsadvokaten som representerer staten i saken.

FALLET: Bildene fra museets overvåkningskamera viser at Strøm lener seg bakover mot duken for å ta bilde av kameraten. Du trenger javascript for å se video. FALLET: Bildene fra museets overvåkningskamera viser at Strøm lener seg bakover mot duken for å ta bilde av kameraten.

– Gir meg en økonomisk trygghet

Strøm er delvis arbeidsufør etter ulykken. Han fikk store hodeskaper og sliter med epilepsi som hindrer ham å fungere i arbeidslivet. Han forteller at erstatningen har stor betydning for livet videre.

– Det gir meg en økonomisk trygghet. Jeg kommer aldri til å jobbe 100 prosent på grunn av skaden. Erstatningen betyr at jeg får noe mer penger, forteller han.

Strøms advokat tror dommen blir en vekker for Vegmuseet, og et varsku til andre virksomheter som tar imot publikum i stor skala.

– Museet gjorde ingen risikovurdering i forkant, i strid med internkontrollforskriften. Det var ikke i seg selv avgjørende for resultatet i dommen, men sender et varsku til andre virksomheter som ikke har tenkt grundig gjennom sikkerheten i sine lokaler, sier Wehn.