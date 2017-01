Frivillige hundeluftere redda Lucas

– Det betyr alt for meg. Han sover ved senga mi, jeg hører han puste og han trøster meg, sier Arild Bryn.

HAR TID: Takket være gode hjelpere kan Lukas fortsatt bo med eieren sin. Foto: Anne Næsheim / NRK

Han var nær ved å avlive den 11 år gamle golden retrieveren etter at han brått ble enkemann i fjor høst. Men så meldte ni personer seg til å lufte hunden hver dag for han.

Ble plutselig alene

Kona til Arild Bryn døde brått av hjertestans i fjor høst. Da var ekteparet midt oppi hussalg på Biri for å flytte inn i en leilighet i Hunndalen. Livet ble snudd på hodet for den slagramma mannen. Plutselig satt han alene i sjette etasje i ei blokkleilighet med Lucas som han ikke klarte å gå tur med. Hjerneslaget har ført til at han sliter med å ta heis ned og opp til leiligheten.

– Vi bestilte avlivning sjøl om jeg egentlig ikke ville det, sier han.

Datteren, som bor et stykke unna, ringte frivillighetssentralen på Gjøvik for å høre om det fantes noen mulighet for hjelp der. Der traff de Synne Nyhagen Hansen som er student og hadde praksis på frivillighetssentralen.

LETT Å HJELPE: Synne Nyhagen Hansen syntes det var lett å hjelpe Lucas og Arild. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Vi hang opp lapper og vi la ut melding på Facebook, forteller Nyhagen Hansen som opplevde kjemperespons.

Mange ville hjelpe Arild med å beholde sin aller beste venn. Ni personer går nå i en turnus hvor de har ansvar hver sin dag for å gå to lange turer med Lucas.

Vil klare det selv

De som nå går i turnus med å lufte Lucas har like stor glede av det som Arild.

TRØST: Lucas er både trøst og hjelp for at Arild Bryn skal komme seg etter han brått ble alene i fjor. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Jeg liker Arild, jeg liker Lucas og jeg har tid

og anledning så synes det er hyggelig, sier Synne Nyhagen Hansen.

For Arild betyr det at han slipper å gi bort eller avlive sin beste venn.

– Det er helt fantastisk. De er glad i han og han er glad i de, sier han.

Han håper at han etter hvert skal klare å gå turer med hunden sin selv. Først må han få seg en leilighet på bakkeplan og så har han et mål å jobbe fram mot.

– Målet er å klare meg sjøl uten at det må være en turnusordning for å lufte Lucas, sier han.