Etter at regjeringen innførte nye fraværsregler med krav om legeattest ved mer enn ti dagers fravær, er det flere av elevenes tillitsvalgte som krever endringer.

Får ikke lov å bruke nærmeste legekontor

– Elever forteller at klasserommet er blitt en smittebombe og at man aldri blir sykdomsfri på skolen, sier elev- og lærlingombud i Oppland fylkeskommune, Kjerstin Lundgård.

VANSKELIG Å FÅ LEGEATTEST: Noen legekontorer avviser elever med den begrunnelser at de ikke har brukt opp tidagerskvoten sin, sier Annkatrin Nystuen. Foto: Dag Kessel / NRK

Annkatrin Nystuen, som er elev ved Lena-Valle videregående skole i Østre Toten i Oppland, forteller at de møter svært mange barrierer når de skal få tak i legeattest.

– Hybelboere og internatelever på Lena blir avvist ved legekontoret som ligger rett over gata, og henvist til Kolbu seks km unna. Da er vi avhengige av buss, og vi kan heller ikke spørre 18-åringer om å kjøre oss, for de er på skolen. Legekontoret stenger kl. 15, sier Nystuen.

– Det er også eksempler på at vi er blitt avvist med den begrunnelse at «du har ikke brukt opp tidagerskvoten din».

Elev- og lærlingombudet mener dette er uholdbart.

– Jeg har forståelse for at legekontorene sliter med lange køer, men her må ulike instanser samarbeide for å unngå at syke elever kommer i en vanskelig situasjon, sier Lundgård.

Annkarin Nystuen mener at legeattest har sine klare begrensninger.

– De nye fraværsreglene fører til at problemer i klassemiljøet blir skjøvet under teppet. Det er ikke mulig å få legeattest hvis man blir mobbet eller er deprimert på grunn av dårlig klassemiljø.

– Reformen har fungert

STØTTER REFORMEN: Soon Elisabeth Øhrling, rektor ved Hadeland videregående skole. Foto: Hadeland videregående skole

Rektor ved Hadeland videregående skole, Soon Elisabeth Øhrling, støtter reformen, og sier at fraværet nå er gått betydelig ned.

– Men elever forteller at de møter opp selv om de er syke?

– Vi må ha tillit til at elever i samråd med sine foreldre kan vurdere om de er i stand til å møte opp på skolen eller ikke.

– Det hevdes at skolene nå ikke får nok press nok på seg til å gjøre noe med klassemiljøet?

– Det er jeg ikke enig i. Jeg mener at mange skoler generelt gjør en stor innsats for å finne ut hvorfor enkelte elever ikke møter opp. Men det er klart vi kan hele tiden kan forbedre oss.

– Mange elever har tidligere tenkt at deltakelse kanskje ikke er så viktig. Nå har vi oppnådd å få den enkelte stemme og den enkelte elev inn i klasserommet igjen.

Øhrling sier samtidig at «vi må være nyanserte i hvordan vi håndterer disse reglene».