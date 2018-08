Forvent å se «styggere»​​​​​ grønnsaker i butikken

Det er blitt mangel på grønnsaker, bær og frukt i Norge etter sommerens tørke. Det har blitt produsert mindre enn vanlig, og mye har blitt modent på samme tid.

Gultvedt mener Bama foreløpig har levert det kunden har ønsket og det produsentene har levert, men fremover kan det bli annerledes.

FØLGER SITUASJONEN: Espen Gultvedt sier at BAMA følger situasjonen fortløpende, og gjør endringer etterhvert som det trengs. Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Vi har bedt om å få så mye informasjon som mulig om hvordan vær og klima har påvirket kvaliteten på produktene. Så fort vi får den informasjonen gjør vi endringer, for å prøve å få solgt mest mulig, sier han.

Dermed kan vi få flere «stygge» grønnsaker i butikkene til høsten.

– Vi kan forvente flere krokete gullrøtter og solbrente løk, som ikke har noe å si for spisekvaliteten. Det håper jeg også forbrukerne aksepterer, sier han.

Gjør jobben mer meningsfull

Ole Morten Nyberg, som er potetprodusent, jubler over at Bama vil endre spesifikasjonskravene sine.

–Jeg synes det er positivt å høre. Vi produsenter håper nå de andre grossistene følger på, så skal vi sammen med forbrukerne løse situasjonen.

POSITIV: Ole Morten Nyberg er glad for å høre at BAMA vil hjelpe bøndene så godt de kan. Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Skal det en krise til for at vi forbrukere skal kjøpe «stygge» grønnsaker?

– Vi har opplevd at det har blitt et stadig større fokus på matkast de siste årene, og det er positivt for oss som produserer. Det gjør jobben vår mer meningsfull, at en større del av det vi lager blir menneskemat.

Har hatt en tøff sesong

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng synes tiltaket er gode nyheter for en type bønder som han mener har blitt litt glemt i år.

OPPFORDRER FOLK TIL Å KJØPE: Erling Aas-Eng håper norske folk kjøper grønnsakene, selv om de kanskje ikke ser så bra ut. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Fôrkrisa har vært ganske godt omtalt, men også de som driver innenfor grønt-produksjon har hatt en meget tøff sesong. De har hatt utrolig mye arbeid med å flytte vanningen rundt for å holde liv i produktene sine. De har også hatt en stor usikkerhet i forhold til hvilken inntekt de kan få ut av avlingene, sier Aas-Eng.

Han håper flest mulig kjøper frukt, bær og grønnsaker i høst, selv om de ser rare ut.

– Det er viktig at norske folk kjenner besøkelsetiden sin og kjøper norske grønnsaker fremover, sier Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.