NRK-profil Thomas Seltzer har gjennom lengre tid fulgt mennesker som har fått livene sine snudd på hodet på grunn av ulven. I ulvesona i Hedmark har han møtt to av dem som ble tiltalt i den mye omtalte ulvesaken der fem menn ble dømt for å ha skutt ulv ulovlig. Programmet sendes som sesongstart i Trygdekontoret, mandag kveld klokka 22.30.

Thomas Seltzer har gjort et forsøk på å dykke ned i rovdyrkonflikten. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

I dokumentaren møter Seltzer Dennis Nordahl, som mistet jaktretten i fem år og for tiden soner en dom på ett års fengsel for å ha skutt ulv. Etter flere rettsrunder ble Nordahl til slutt dømt etter straffeloven og ikke naturmangfoldsloven, noe aktor var fornøyd med.

– Ett års fengsel er et godt, og jeg håper tilstrekkelig signal til at ingen vil dra ut og jakte ulv ulovlig, sa aktor i saken, Tarjei Istad, etter domsavsigelse i høyesterett i september.

Dennis Nordahl ble dømt til fengsel i ett år for å ha skutt ulv mens han var på revejakt. Foto: Bilde fra ulveskytterens mobiltelefon beslaglagt av Økokrim

– Måtte gå til helvete

Svein Ove Nordsveens sak verserer fortsatt i rettssystemet. Han ble dømt i tingretten og senere frikjent i lagmannsretten. Frikjennelsen ble opphevet av høyesterett og nå venter han på ny rettsrunde fra lagmannsretten.

Nordsveen hadde den mest perifere rollen blant de tiltalte og beskriver de siste to og et halvt årene som svært belastende. Entreprenørfirmaet hans holdt på å gå konkurs etter at politiet tok beslag i telefoner og pc-er.

– Det måtte gå til helvete. Jeg gikk fra en omsetning på 15 millioner kroner til 3–4 millioner. Det førte til at jeg måtte si opp alle ansatte. Nå har jeg fått ansatt tre igjen, inkludert meg selv, så det smalt skikkelig.

– Vanskelig å angre

Han beskriver situasjonen som vanskelig for seg selv og familien, men er ikke villig til å inngå noe kompromiss.

– Det har vært et helvete i to og et halvt år som ingen kan forstå. Men jeg er uskyldig og står gjerne i dette like lenge en gang til om det må til. Alt annet enn frifinnelse er bare tøv, slår Nordsveen fast.

Dennis Nordahl soner i dag i et fengsel på Østlandet. I dokumentaren er han tydelig på hvor lite han forstår av dommen.

– Når du får en dom på ett år og tap av jaktrett i fem år på noe slikt, er det noe som ikke er riktig.

Er det noe du angrer på?

– Jeg har pratet mye tull i telefonen. Det er kanskje ikke så lurt å drive med lenger. Ellers er det vanskelig å angre på en sak som bare er tull.