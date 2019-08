Folket strømmer til fjells: Her er DNTs rekordhytte

– Alle kluter må settes til. Vi ordner plass og mat, slik at så mange som mulig skal kunne få et sted å være. Selv om det egentlig er fullt, sier Thomas Rønningen, vertskap på Svukuriset.

Hytta, som ligger i Femundsmarka, er årets store vinner med sin økning av turister på 44 prosent.

Økningen gjelder juli i år sammenlignet med samme måned i fjor. Den positive utviklingen gjelder svært mange av de betjente hyttene i Den Norske Turistforening (DNT).

Totalt hadde de betjente hyttene 65.000 overnattinger i juli, det samme antallet som under fjorårets rekordsommer.

Også utlendingene strømmer til fjellheimen

– Egentlig er jo Norge er et eksotisk og spektakulært ferieland, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

STORFORNØYD: Dag Terje Klarp Solvang Foto: Marius Dalseg Sætre / Marius Dalseg Sætre

I tillegg til DNT-hyttene, er det også et stort antall private hytter i Norge.

En av dem er Smuksjøseter Fjellstue i Rondane, som også opplever den økende interessen for Norgesferie.

– Vi har hatt en økning i forhold til i fjor sommer, og en økende andel utlendinger, sier innehaver Roar Skaugen.

Kjetil Sveine, som eier Memurubu Jotunheimen, ser den samme trenden.

– Vi har økt pågang fra utlendinger, særlig østeuropeere og russere, sier han.

– Klimatrenden merkes

– Mange har fått sansen for kortreist og bærekraftig ferie, sier Solvang i DNT.

Han mener at særlig de unge har et ideologisk utgangspunkt når ferien planlegges. De vil feriere i Norge av klimahensyn.

POPULÆRT: Svukuriset i Femundsmarka. Foto: Niklas Andre Løkken / NRK

Hytter, gapahuker og teltplasser blir valgt foran flyreise og storbyferie.

– Rundt om i vårt langstrakte land er det 550 DNT-hytter, et tjuetalls DNT-gapahuker og et uendelig antall teltplasser. Veksten er først og fremst et resultat av den store innsatsen som legges ned av frivillige landet, som vedlikeholder hyttene og merker 22.000 kilometer med stier, sier Solvang.

Ekstrem debutsesong

Tilbake i Femundsmarka har samboerne Lene Nylund og Thomas Rønningen sin første sesong som bestyrere av rekordhytta, i samarbeid med ekteparet Tore Huseby og Mari Nylund Huseby.

Å oppleve slike tall i sin første sesong, beskrives som ekstremt.

Det har skapt utfordringer når hytta egentlig er full, men folk likevel strømmer til med håp om en plass å sove.

– Veldig morsomt at det går skikkelig bra. Det er hektisk, men givende med så mange fornøyde ansikter, sier Rønningen.

– Godt vertskap er avgjørende for en god opplevelse, mener Solvang.

I 2018 hadde Svukuriset nærmere 533 overnattingsdøgn i juli, mens det samme tall for juli i år var 770. Fjellgården har 42 sengeplasser fordelt på stabbur og sovesal.

Svukuriset ligger ca. en mil nord for Elgå i Engerdal kommune, og kan nås enten til fots eller sykkel. Stedet har også båtanløp av Fæmund 2.