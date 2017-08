Flyvraket hentet ned fra ulykkesstedet

En person omkom da et småfly styrtet i Sør-Aurdal ved 21.15-tida tirsdag kveld. Småflyet fløy inn i fjellveggen i fjellet Dyttholknatten. Personen som omkom var medlem i Nedre Romerike flyklubb.

Ødelagt fly

ØDELAGT: Flyvraket bærer preg av å ha truffet fjell med høy energi, sier Hans Herdahl i havarikommisjonen. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Statens havarikommisjon var på ulykkesstedet på onsdag, og samme kveld ble vrakrestene fra flyet hentet ut.

– Vraket bærer preg av å ha truffet fjellet med høy energi, og det er veldig stor skade på det vi har fått, så vi er heldige som vi finner noe tegn til tekniske feil. Vi har ikke noe oppfatning om at det er det spesielt. Vi samler også inn informasjon om vær, radardata, historikk på flyet, snakke med folk som kjente flygeren, sier havariinspektør Hans Herdahl.

Havarikommisjonen har foreløpig ingen teori om hvorfor flyet styrtet, og det vil trolig ta et år før havarikommisjonen kommer fram til sin konklusjon.

– Vi har en generell tidsramme på oss for undersøkelser der vi sier vi skal ha klar en rapport et år etter at ulykken skjedde.

Bør se nærmere på værforholdene

VÆR: Pensjonert flyger på jagerfly og Orion, Per Gram, tror været kan bli viktig å undersøke. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Pensjonert flyger på jagerfly og Orion, Per Gram, tror været kan bli viktig å undersøke.

– Jeg tror flyet har vært i orden, det vil jeg anta. Jeg tror værforholdene, både sikt og vind, er jokeren i denne ulykken, sier Gram.

Han forklarer det med at det er en del ulykker der flygeren kommer uforvarende inn i IMC-forhold, som det kalles. Man kommer inn i redusert sikt og mister kontakten med terrenget.

– Man flyr med øyekontakt med terrenget, og hvis sikten reduseres og terrenget blir vanskeligere og ganske brutalt, så kan det være ganske utfordrende for en uerfaren flyger.

Krevende flyområdet

Gram sier at områder med bratte fjellvegger, som der flyet styrtet, kan være krevende å fly i.

HENTET: Den omkomne ble fraktet ned fra vraket med luftambulansen. Foto: Vegard M. Aas / NRK

– Bildene viser en tøff natur, og her er det oppadgående og nedadgående luftstrømmer og det er flygerne klar over. De som flyr i slikt terreng vet ganske mye om dette. Det får de også opplæring i under flyveopplæringen, sier Gram.

Ifølge politiet ble ulykkesområdet ryddet onsdag kveld.

– Vraket ble løftet ut med helikopter, og fraktet til havarikommisjonen. Det er fortsatt mye smådeler igjen i fjellveggen, og dette skal hentes ned av en klatregruppe, sier fungerende lensmann i Valdres, Bård Sørumshagen.