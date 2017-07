Ferdig med flaskevann: – Lei av å selge Imsdal i fjellet

Gjendesheim Turisthytte selger årlig store mengder ferdigtappet flaskevann til sine gjester. Nå er det slutt. Det er avisa nordalen som omtalte saken først.

– Trist at folk kjøper slikt vann i fjellet

I samarbeid med Norsk Fjellsenter i Lom lanseres en god nyhet for både natur og miljø. De har kjøpt inn 1.000 drikkeflasker som gjester kan kjøpe fylt med ureist og rent vann fra fjellheimen i stedet for vann på flasker som er fraktet mil etter mil for å komme til fjells.

– Hvert år bøtter vi ut med Imsdal og annet flaskevann. Det er litt trist at folk kjøper slikt vann når de er i norske Jotunheimen, sier hyttevert ved Gjendesheim Turisthytte, Marius Haugaløkken.

Her får du ikke lengre kjøpt langreist vann. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Turisthytta får nå lavere fortjeneste. Kjøper du en bærekraftig flaske vil den koste 150 kroner, men velger du å levere denne tilbake etter fjellturen får du 140 kroner tilbake i lomma.

– Det gjør ingenting at vi tjener mindre, går jeg i null er jeg superfornøyd, forteller Marius Haugaløkken.

– Tror vi er de første

Den offisielle åpningen av vannkrana med reint og ureist vann fra fjellheimen, er lagt til Norsk Fjellsenter førstkommende torsdag. Mottoet for satsingen er "Rent fjellvann – ren samvittighet".

Dette blir unikt i den norske fjellheimen, skal vi tro Haugaløkken.

– Jeg tror vi er de første, jeg har i hvert fall ikke hørt om noen andre som har gjort det, sier han.