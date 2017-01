Feil tøy påvirker jobbdagen til mange kvinner

– Et konkret eksempel er at en snekker ofte har kneputer i buksene for å beskytte knærne, sier Mari Bjerck ved Østlandsforskning.

Hun har i sin doktorgradsavhandling sett på hvordan arbeidstøy som historisk og tradisjonelt er laget etter en maskulin standard, kan begrense kvinner i mannsdominerte yrker.

– Når en kvinnelig snekker setter seg ned på knærne så kan kneputene havne langt ned på leggen, da får ikke hun den beskyttelsen hun trenger, sier hun.

Dette kan skje hvis kvinna for eksempel har tatt en større buksestørrelse for å få plass til hoftene.

– Klærne kan hindre kvinnene i jobben de gjør. Å få tøy som passer vil kunne få arbeidshverdagen til å føles mye bedre, sier hun.

Vil inkluderes

I sitt feltarbeid har hun snakket med ansatte i bygg- og anleggsbransjen, olje- og gassindustrien, håndverkere, fiskere og marinen. Mange av kvinnene Bjerck har snakket med sier at arbeidstøyet signaliserer at de har tatt utradisjonelle yrkesvalg, og at det i seg selv ikke er noe de ønsker å fremheve.

Kvinnene forteller at de på den ene siden ønsker å kle seg likt som sine kolleger og på den måten lettere bli inkludert, samtidig ønsker de ikke å «bli menn».

– Det snakkes lite om klær i disse miljøene. Som kvinne skal man ikke snakke så mye om hva man har på seg og hvordan man ser ut, det er arbeidet som er viktig, sier Bjerck.

Dermed skapes det ikke rom for å diskutere problemstillingene knytta til arbeidsklærne.

– Det er overraskende hvor utrolig nedprioritert og lite snakket om arbeidstøy er i disse yrkesgruppene, sier hun.

KLÆR TILPASSET KROPPEN: – Klærne kan hindre kvinnene i jobben de gjør. For store klær kan for eksempel henge seg fast når man klatrer høyt opp. Det å få tøy som passer vil få arbeidshverdagen til å føles mye bedre, sier forsker Mari Bjerck. Foto: Mari Bjerck / Østlandsforskning

Enkle løsninger

Bjerck mener det bør lages et nytt størrelsessystem for arbeidstøyet, slik at det bedre tilpasses begge kjønn.

– En størrelse small for menn er noe helt annet enn small for kvinner, sier Bjerck.

Enkle tilpasninger av tøyet kan ha mye å si.

– Man kan for eksempel ha regulerbare kneputer, man kan stryke opp for å gjøre klærne kortere, eller legge ned ved å fjerne et par sømmer, foreslår hun.

Bjerck mener også at kvinnene må tas mer på alvor på arbeidsplassen, og at kan føre til bedre rekruttering av kvinner til mannsdominerte yrker.

– Man må høre med kvinnene selv om hvordan de ønsker at ting skal være og prøve å legge til rette for det, avslutter hun.