Fastlege brøt loven uten å bli straffet: – Det er vanskelig å fatte

Det var i januar i år at 71 år gamle Odd Skar dro til fastlegen sin med store akutte mage- og ryggsmerter, kaldsvett hud og kvalme. Legen mente han hadde muskelsmerter og sendte ham hjem – samme kveld døde Skar av at hovedpulsåra sprakk.

De pårørende klagde på fastlegen og Helsetilsynet opprettet tilsynssak.

Familien har nå fått svar. Helsetilsynet mener legen opptrådte uforsvarlig og brøt loven. Likevel får han verken advarsel eller annen reaksjon.

– Dette syns jeg blir å klappe legen litt på skulderen og si «ikke gjør dette mer». Og kan de feie dette under teppet, så syns jeg det blir feil, sier Beate Nordby, datter til den avdøde.

Helsetilsynet: – Alvorlig sak

ASSISTERENDE DIREKTØR: Heidi Merete Rudi i Statens helsetilsyn sier det er alvorlig når leger bryter helsepersonelloven. Hun mener likevel at fremtidige pasienter er ivaretatt når legen erkjenner å ha gjort feil og gjør egne grep. Foto: Statens Helsetilsyn

Assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi, sier legen brøt helsepersonell-loven.

– Det er alvorlig. Dette er en situasjon der pasienten var veldig dårlig da han kom til legen, og legen har også erkjent i ettertid at pasienten burde vært lagt inn på sykehus.

Og hun utdyper:

– I denne saken er det åpenbart at legen gjorde en for dårlig jobb og for dårlig vurdering av situasjonen, vi har derfor konstatert at han har brutt kravet til forsvarlig behandling.

– Skjønner det bare ikke

Men selv om tilsynet konkluderer med at helsepersonelloven er brutt, ønsker de ikke å straffe fastlegen som tok feilvurderinga som fikk fatal utgang for Odd Skar.

Datter Beate Nordby syns det er vanskelig å fatte.

– Jeg skjønner det bare ikke. Nei, dette er vanskelig for hele familien, sier hun.

MOR OG DATTER: Turid Skar og datteren Beate Nordby går gjennom bunken med sykehuspapirer. Foto: Stein Schinstad

Legen har tatt grep

Helsetilsynet begrunner deres avgjørelse med at legen har tatt grep for å forebygge nye feil, blant annet redusere arbeidsstress.

– Vårt mål er å bedre sikkerheten for de neste pasientene. Og ved at vi konstaterer at han har brutt loven, at legen erkjenner dette selv og har gjort noen grep for å redusere risikoen for at dette skal skje igjen, tenker jeg at vårt mål er oppnådd, sierassisterende direktør Heidi Merete Rudi.

Og hun legger til.

– Vi legger til grunn at han retter seg etter dette vedtaket, selv uten en advarsel.

– Oppfatter lovbrudd som belastende

Hun sier også at et vedtak om at man har brutt loven i seg selv anses som belastende for legene.

– Det er gjort undersøkelser på dette, og de aller fleste leger oppfatter dette som svært belastende, og vi ser at de innretter seg etter de konklusjonene som tilsynssakene fører til.

Helsetilsynets avgjørelse kan ikke ankes. Pårørende må eventuelt gå til privat søksmål om de ønsker en ny vurdering av saken.