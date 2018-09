Endelig obduksjonsrapport i Jemtland-saken er klar

Politiet har holdt kortene tett til brystet angående sin teori om hvordan Janne Jemtland ble drept, og har vist til den endelige obduksjonsrapporten.

Den konkluderer altså med at den 36 år gamle kvinnen antakelig døde som følge av drukning og ikke av skuddet som traff henne. Samtidig skriver de at skuddet som traff kvinnen var dødelig.

– Påtalemyndigheten kan ikke gå nærmere inn på obduksjonsrapporten eller andre bevis i saken nå da dette vil være å anse som forhåndsprosedyre, skriver politiet i en pressemelding.

De skriver videre at dette gjelder også detaljer rundt våpenet som ble funnet 8. mai. Mobiltelefonen til Janne Jemtland er fortsatt ikke funnet.

HJEMMET: Politiet har tidligere uttalt at de trodde at Janne Jemtland ble drept her, i hjemmet sitt i Brumunddal. Obduksjonsrapporten viser at drukning antageligvis er den endelige dødsårsaken. Foto: BJØRN ERIK RYGG LUNDE / NRK Luftfoto

Ble funnet i Glomma

Politiet mener at ektemannen skjøt Jemtland før han kastet henne i Glomma. 36-åringen fra Ringsaker ble funnet død i elva på ettermiddagen lørdag den 13. januar, etter å ha vært savnet i 14 dager. Ektemannen nekter straffskyld, men har innrømmet at han skjøt henne ved et uhell.

Obduksjonsrapporten konkluderer med at drukning antas å være dødsårsaken.

Mannen sitter i varetekt fram til 24.09. Hans forsvarer, Ida Andenæs, vil ikke kommentere saken.

– Når det gjelder de konkrete bevisene i denne saken ønsker jeg ikke å kommentere det nå, før rettsbehandlingen, sier hun til NRK.

Rettssaken om Jemtland-drapet skal gå i Hedmarken tingrett fra 12.11.18. Det er ifølge pressemeldingen satt av tre uker til saken.

KONDOLANSE: Denne kondolanseprotokollen ble lagt ut på NTNU der Janne Jemtland var student. Foto: Alexander Nordby / NRK

Kom sammen hjem fra fest

Politiets teori om drapet er at ekteparet kom sammen til boligen etter romjulsfesten de var på. Det kom fram på en pressekonferanse i slutten av mai.

– Kort tid senere blir Janne Jemtland skutt i hodet. Hun ble påført en dødelig skuddskade på gårdsplassen, sa politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til NRK i mai.

Etter det mener politiet at ektemannen fjernet bevis. De mener han samlet snø med blod i på gårdsplassen der hun ble skutt, og at det er opphavet til blodsporene som ble funnet like ved Brumunddal sentrum.

Politiet mener at ektemannen brukte familiens bil til å frakte henne til Eid Bru i Våler, der hun ble senket i Glomma.

Det ble brukt et batteri som vekt for å holde kroppen nede.

DRUKNET: Her blir Jemtland funnet i vannet, lørdag 13. januar 2018. Stedet ligger over en times kjøretur unna ekteparets hjemsted i Brumunddal. Foto: NRK / Elias Engevik

Ferdig etterforsket

Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskingen i drapssaken på Janne Jemtland. De opplyser at saken er oversendt til Hedmark og Oppland statsadvokatembeter med påtalemyndigheten i politiet sin innstilling i saken.

– Det har vært jobbet med saken gjennom hele sommeren og ferdigstillelse av de siste etterforskingsskrittene er fullført de siste dagene. Politiet og påtalemyndigheten tar for øvrig høyde for at det kan være aktuelt med ytterligere etterforskingsskritt i en sak som denne, skriver politiet i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag.

Det er statsadvokat Iris Storås som skal behandle saken hos statsadvokatene.

Saken blir oppdatert!