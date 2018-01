I dag opphevet politiet flyforbudet over det de mener er åstedet for hvor to-barnsmoren ble drept.

Det opplyste de på en pressekonferanse fredag. Janne Jemtland fra Ringsaker ble funnet død i Glomma på ettermiddagen lørdag den 13.januar etter å ha vært savnet i 14 dager.

Kvelden før ble ektemannen siktet for å ha drept henne, men erkjenner ikke straffskyld. Han innrømmer likevel å ha hatt en rolle i saken.

Les: Ektemannen siktet for drap på Janne Jemtland

– Drept hjemme

DREPT HJEMME: Politiet mener at Janne Jemtland ble drept hjemme. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Politiadvokat Andre Lillehovde van der Eynden slo på en pressekonferanse fast at Janne Jemtland ble drept hjemme på eiendommen i Veldre, og at dette er åstedet for drapet. Det var også her politiet gjorde funn som førte til pågripelse av ektemannen. De har ikke bekreftet at dette dreier seg om et blodfunn.

– Vi er nå ferdig med de tekniske undersøkelse på eiendommen, sier van der Eynden.

Mannen nekter fortsatt straffskyld, men har ifølge politiet "knyttet seg til situasjonen der hun døde". Politiet bekrefter at det var hans opplysninger som førte politiet til stedet der Janne Jemtland ble funnet død.

Les: Ektemannen har forklart politiet hvor de kan finne liket

Ifølge politiet har de ingen holdepunkter for at andre har vært involvert i saken.

Van der Eynden sa også at politiet har en teori om hva som har skjedd, og at dette også stemmer med sporene i saken. Men han vil ikke gå nærmere inn på hva denne teorien er. Det er foretatt en obduksjon av den døde, men van der Eynden vil ikke nå gå nærmere inn på dødsårsaken.

– Det er både av hensyn til etterforskningen, men også av hensyn til pårørende og barna, sier han.

Undersøkte MC-klubb

Torsdag ettermiddag ransaket politiet lokalene til motorsykkelklubben i Vallset i Stange, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Den drapssiktede ektemannen var styremedlem i klubben frem til17. januar.

– Vi har kartlagt mannens omgangskrets, kontaktflate og bakgrunn. Da var det også naturlig med undersøkelser i denne klubben, sier van der Eynden.

– Det var naturlig å foreta undersøkelser knyttet til MC-klubben. Det foregikk helt udramatisk, men var et nødvendig etterforskningsskritt, men ikke noe vi ventet vesentlige resultater av, sier politiadvokaten.

Ikke avhørt

DREPT: Janne Jemtland ble funnet drept forrige lørdag. Foto: Politiet

Etter lange avhør etter pågripelsen har ikke mannen blitt avhørt i de siste dagene, og det er ikke planlagt nye avhør før i neste uke. Det opplyser mannens forsvarer Ida Andenæs.

Han har samtykket til varetektsfengsling i fire uker, hvorav de to første ukene er i full isolasjon. Det betyr at han ikke har kontakt med andre innsatte. Han får heller ikke tilgang til media eller kan ha besøk i fengslet.

Pressekonferanse om Jemtlandsaken Du trenger javascript for å se video.

Ønsker tips fra Våler

Politiet har mottatt over 200 tips i saken, og er nå spesielt interessert i tips fra de som kan ha sett noe i nærheten av der Janne Jemtland ble funnet.

Hun ble funnet i Glomma, ved Eid Bru. Andre Lillehovde van der Eynden ber folk som kan ha sett noe uvanlig der i perioden 29. desember til 30. desember om å ta kontakt med politiet.