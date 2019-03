Elever får ikke gyldig fravær for klimastreik: – Det er ikke greit

Etter at den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) begynte å skulke skolen hver fredag for miljøet, har tusenvis av barn og ungdom over hele verden gjort det samme.

De to kommende fredagene er det planlagt klimastreiker ulike steder i Norge. I dag streiker elever i Bergen, men videregåendeelever reagerer på at de ikke får gyldig fravær for å streike.

– Det er ikke greit. Vi reagerer på svaret vi har fått fra fylkeskommunen, der det står at man må være politisk aktiv for å få gyldig fravær. Vi mener dette ER politisk arbeid, og at vi bør få fri, sier Magnus Grundstad, nestleder i elevrådet ved Lillehammer videregående skole.

NRK har spurt alle landets fylkeskommuner om hvordan de vil føre fravær under streiken. Det er fylkeskommunene som eier de videregående skolene her i landet.

16 av 18 fylkeskommuner svarer at de har bestemt seg for å registrere fravær for elever som blir borte fra skolen fordi de skal streike.

Elever: – Streik er politisk arbeid

Grundstad peker på at blant annet Natur og Ungdom, og flere politiske ungdomspartier, skal delta i streiken på Lillehammer førstkommende fredag.

ENGASJERT: Magnus Grundstad i elevrådet på Lillehammer vgs. mener elever bør få godkjent fravær når de skal streike for klimaet. Foto: privat

350 elever har trykket «skal» eller «er interessert» på Facebook-arrangementet. Grundstad opplyser at de får mange henvendelser fra elever som tviler på om de skal delta fordi de ikke får gyldig fravær.

– Mange elever er engasjert i klimaspørsmålet, men de bryr seg også om fremtiden sin på skolen. Derfor bør vi få gyldig fravær for dette viktige arbeidet, sier han.

– Bryr ikke elevene seg nok til å streike selv hvis de får fravær?

– De bryr seg nok, men de bryr seg også om skolehverdagen og vil derfor ha godkjent fraværet, sier Grundstad.

Flere elever har gått ut ifra at demonstrasjonen vil bli regnet som politisk fravær, men skolesjef i Askøy kommune, Anne-Merete Mærli Hellebø, skolesjefen forklarer at dette ikke er riktig.

– Elever kan slippe fravær dersom de deltar i politisk arbeid for å ivareta et politisk verv, sier hun, og understreker at dette ikke er tilfellet når man deltar i en demonstrasjon.

Steder som planlegger skolestreik for klima 22. mars Ekspandér faktaboks Larvik

Horten

Re

Tønsberg

Fredrikstad

Mysen

Oslo

Drammen

Rælingen

Lillestrøm

Nesodden

Skien

Mandal

Kristiansand

Vennesla

Arendal

Klepp

Sauda

Haugesund

Egersund

Stavanger

Bergen

Førde

Kristiansund

Volda

Sunndal

Ålesund

Trondheim

Ringebu Fåvang

Gjøvik

Elverum

Hamar

Svolvær

Sortland

Harstad

Senja

Svalbard

Tromsø

Alta

Natur og Ungdom har engasjert seg i fraværsspørsmålet rundt skolestreikene. De skriver på nettsida si at deres fremste råd er å snakke med læreren eller skolens ledelse om streiken, og hvordan man eventuelt kan få godkjent fraværet.

De skriver også at de har vært i kontakt med elever som ikke vil be om politisk/gyldig fravær, fordi det vil sende et sterkere signal om at de mener alvor med klimastreiken. For andre er det viktig at aksjonismen ikke setter en stopper for skolegangen.

Ringerunden NRK har gjort viser at Buskerud og Oslo har avgjort at det er opp til rektorene på den enkelte skole om de vil registrere fravær eller ikke. De anbefaler rektorene å bruke skjønn i avgjørelsene sine.

PROTESTER I BRUSSEL: I januar ledet 17 år gamle Anuna De Wever 35.000 skulkende skoleungdom gjennom Brussels gater for å redde klimaet. Inspirert av svenske Greta Thunberg ba hun alle skoleelever over hele Belgia om å demonstrere for å redde klimaet. Foto: Filip Huygens / NRK

Dilemma

Flere fylkeskommuner opplyser imitert at saken om fravær under klimastreikene har skapt et dilemma.

For eksempel forklarer fylkesutdanningssjef i Aust-Agder, Stein Kristiansen, at det ikke var en enkel avgjørelse å ta.

– Vi har hatt et møte med rektorene i dag, og dette ble et dilemma fordi det ikke er så enkelt å definere streik som politisk arbeid. Streikeviljen gir et klart uttrykk for et samfunnsengasjement hos elevene, men et engasjement gir dessverre ikke grunn til gyldig fravær. Slik er reglene fra utdanningsdirektoratet, forklarer Kristiansen.

PROTESTER: Her er det elever ved en skole i Kristiansand som demonstrerer for klimaet. Bildet ble tatt tidligere i mars. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland/NRK

Han understreker at de setter stor pris på samfunnsengasjerte elever.

Kristiansen oppgir imidlertid at verken han eller rektorene i fylket har fått klager eller innspill fra elever på at det vil bli registrert fravær for dem som vil streike.

Dette er fraværsgrensen Ekspandér faktaboks Fraværsgrense på 10 prosent

Fraværsgrensen trådde i kraft skoleåret 2016–2017. Grensen gjelder fravær fra timer i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget. Unntak

Elevene vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, religiøse høytider m.m. (jf. § 3–47 femte og åttende ledd). Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag. Oppfølgingsplikt for skoler

Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å utrede om det skal innføres en oppfølgingsplikt for alle skoler, og hva denne plikten skal inneholde. Den vil ikke komme samtidig som fraværsgrensen. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Heier på elevene

Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, ønsker å berømme elevene for at de engasjerer seg i et så viktig tema som miljø.

BERØMMER ELEVENE: Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, mener elevene gjør rett i å streike for et viktig tema, selv om de får fravær. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg heier på elevene som vil streike for miljøet. Men det er ofte slik med engasjement, at det også koster noe. Viktig er det uansett, sier Hagen.

Han sier at de har tatt en administrativ vurdering på temaet, og at jussen i det tilsier at det ikke gir grunn til gyldig fravær.

– En streik gir konsekvenser, men det er ikke sikkert det er feil for det. Slik er det i arbeidslivet også, sier Hagen.