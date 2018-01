49 år gamle Nils Olav Bakken fra Dokka i Nordre Land i Oppland ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i nabokommunen Søndre Land 3. september 2016.

Tre personer ble pågrepet drøyt to måneder etter drapet.

Aktor la ned påstand om 20 års fengsel for hovedmannen, men lagmannsretten har altså kommet til at 17 år er passende straff.

De to medtiltalte, en 44 år gammel kvinne og hennes 20 år gamle sønn, er frikjent for drapet, men er kjent skyldige i henholdsvis kroppskrenkelse og grov kroppsskade med dødsfølge. Mora er dømt til fengsel i to år, sønnen i fem år.

Ble funnet sterkt forbrent

Obduksjonsrapporten viste at Bakken ble drept på samme sted som han ble funnet, og at han var i live da han ble påtent. Bakken hadde sot i luftrøret da han ble obdusert og døde av en kombinasjon av forblødning og brannskader.

TILTALTE: Tre personer sto tiltalt for drapet: En kvinne på 44 år, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36-årige ekskjæreste. Foto: Esther Maria Bjørneboe

I dommen står det at drapet var overlagt, planlagt og framstår som en ren henrettelse av en vergeløs person.

Men to av de tre er nå altså frikjent for drap. Lagmannsretten mener morens og sønnens skyld begrenses til kroppskrenkelse og kroppsskade.

Dommen mot hovedmannen i Eidsivating lagmannsrett er tre år lavere enn dommen i tingretten.

Retten mener 19 års fengsel er riktig straffenivå, men påpeker at 36-åringens tilståelse, som kom gradvis under etterforskningen, skal tillegges vekt, og straffen settes dermed til 17 år.

Bistandsadvokat for de etterlatte, Sigurd Klomsæt, sier hans klienter er «meget overrasket og meget skuffet» over dommen, og at de håper saken blir anket.

Statsadvokat i Hedmark og Oppland, Thorbjørn Klundseter, sier dommen vil bli gjennomgått og at Riksadvokaten vil vurdere om det skal ankes eller ikke.

36-åringens forsvarer, Marianne Darre-Næss, sier til NRK at hun foreløpig ikke har snakket i detalj om dommen med sin klient og at de ikke har tatt stilling til om de vil anke saken videre til Høyesterett.