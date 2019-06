– Det har vært vanskelig. Det har vært viktig å være til stede under hovedforhandlingen, sa psykiatrispesialist Terje Tørrissen da han la frem de sakkyndiges konklusjon på tilregnelighetsspørsmålet.

Tørrissen og psykologspesialist Alexander Flaata konkluderer med at tiltalte var tilregnelig – ikke psykotisk – da drapet ble begått. De er tydelige på at de har vært i sterk tvil, og at det blir opp til retten å konkludere.

Den tiltalte satt i rettssalen under de sakkyndiges konklusjon sammen med sin forsvarer.

– Retningslinjene sier de sakkyndige skal konkludere negativt når de er i tvil, det vil si at de skal lande på tilregnelig. For påtalemyndigheten er dette annerledes, statsadvokaten skal legge ned påstand om utilregnelig dersom han er tvil om den tiltaltes psykiske tilstand på drapstidspunktet, sier NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

Tilregnelighet sentralt for straffeutmålingen

Tørrissen og Flaatas erklæring er den andre tilleggserklæringen som har kommet etter at en foreløpig rapport i april konkluderte med at den tiltalte er utilregnelig. De to varslet tirsdag at de kom med en tilleggserklæring. Denne ble hastebehandlet og godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon natt til i dag.

17-åringen har tidligere fått en schizofreni-diagnose, men spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet har vært sentralt under hovedforhandlingen.

– Er vi i tvil, konkluderer vi negativt, fortalte han om vurderingen de sakkyndige har gjort av ulike diagnoser som har vært utredet hos tiltalte.

Det er en samlet rett som nå skal ta stilling til de sakkyndiges konklusjon, som er rådgivende. Dersom retten finner at 17-åringen var utilregnelig på drapstidspunktet kan han ikke idømmes straff, men heller tvungen psykisk helsevern. I tiltalen er det lagt ned påstand om sistnevnte. Aktor har tatt forbehold om nedleggelse av påstand om fengsel eller forvaring i sine prosedyrer.

Er 17-åringen tilregnelig? Ekspandér faktaboks Et hovedspørsmål i rettssaken etter Vinstra-drapet er om den tiltalte 17-åringen er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Det at en person ikke er strafferettslig tilregnelig, vil si at vedkommende blir regnet som psykotisk eller at han eller hun hadde sterkt nedsatt bevissthet da handlingen ble utført. Lovbryteren kan dermed ikke dømmes til straff, men kan bli dømt til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern.

En foreløpig sakkyndigrapport som kom i begynnelsen av april, konkluderte med at den tiltalte 17-åringen ikke er strafferettslig tilregnelig. Rapporten ble utarbeidet av to sakkyndige som er oppnevnt av tingretten.

Det kom likevel fram at rettspsykiaterne var i tvil, og de leverte senere en tilleggsrapport.

I begynnelsen av juni forelå tiltalen i saken. Påtalemyndigheten gikk i denne ut fra at 17-åringen var psykotisk på gjerningstidspunktet, og at han måtte dømmes til tvungent psykisk helsevern. De tok likevel forbehold om at de kan snu og nedlegge påstand om fengselsstraff eller forvaring dersom det kan bevises at han var tilregnelig.

Hvis det er tvil om den tiltaltes tilregnelighet krever loven at aktor må legge ned påstand om utilregnelighet. Retten står imidlertid fritt til å gjøre sin egen vurdering av dette.

De sakkyndige konkluderte 26.06.19 med at den tiltalte var strafferettslig tilregnelig og ikke psykotisk under drapet.

Prosedyrer i saken er ventet fredag 28.06.19.

Gjorde rede for konklusjonen

På spørsmål fra aktor Jo Christian Jordet om hvilke risikofaktorer som kan peke på en eventuell fare for gjentagelse redegjorde Tørrissen og Flaata for forhøyet fare.

– Det er forhøyet fare for nye alvorlige straffbare handlinger, sa Tørrissen om den siste og endelig konklusjonen.

Forsvarer Nora Hallén spurte blant annet om de mange testene tiltalte har vært gjennom på psykiatrisk avdeling.

– Testene måler både personlighetstrekk og indikasjoner, men kan ikke gi en diagnose, sier Flaata.

Hallén stilte også spørsmål ved hvordan de sakkyndige kan komme frem til forskjellige konklusjoner om tiltaltes tilregnelighet underveis. Tørrissen sier de har arbeidet etter to hovedhypoteser i tilregnelighetsspørsmålet. Den ene har gått på om tiltalte har en schizofreni-diagnose, den andre om han har hatt en aspergers-diagnose, forklarer Tørrissen.

DISKUTERER: Flaata og Tørrissen i samtale med 17-åringens forsvarer Nora Hallén etter fremleggelsen av sin konklusjon. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Familien ble vitne til knivstikking

Den 17 år gamle gutten er tiltalt for å ha drep en 16 år gammel jente på Vinstra 31. oktober i fjor, og for å ha knivstukket en nabo som forsøkte å avverge drapet.

Jenta ble ifølge obduksjonsrapporten påført 20 knivstikk i hodet, halsen og buken og døde etter kort tid av forblødning. Moren og lillebroren fortalte i sine vitnemål at de kom til åstedet mens knivdramaet pågikk. Offerets familie har beskrevet drapet som et mareritt. Jentas søster fortalte til NRK at hverdagen er totalt forandret.

– Nå er alt snudd på hodet, fortalte 20-åringen om livet uten søskenflokkens midterste medlem.

17-åringen ble pågrepet på åstedet kort tid etter drapet og har siden sittet i varetekt og vært under behandling i helsevesenet. Han har vært til stede gjennom hele rettssaken og fortalte under sin forklaring at han hadde planlagt å drepe.

– Jeg hadde lyst til å prøve det, forklarte han.

Prosedyrer i saken ventes fredag.