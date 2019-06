Familien ble vitne til knivdrama

Den nå 17 år gamle gutten som er tiltalt for drapet i oktober i fjor erkjente ikke straffskyld på de to tiltalepunktene da retten ble satt på Lillehammer mandag morgen. Gutten er tiltalt for å ha drept en 16 år gammel jente og for å ha skadet en voksen mann med kniv.

– Det er ikke bestridt at han gjorde dette selv om han ikke erkjenner straffskyld, sa aktor Jo Christian Jordet da han startet sitt innledningsforedrag.

Den tiltalte skal etter planen forklare seg senere mandag ettermiddag. Hans forsvarer Nora Hallén startet sitt innledningsforedrag med å presisere at tiltalte ikke erkjenner straffskyld fordi de mener han ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Nabo grep inn

Påtalemyndigheten mener tiltalte ventet på den jevnaldrende skolevenninnen etter skoleslutt og oppsøkte henne hjemme. Der ble hun påført skader og påkalte en nabos oppmerksomhet. Naboen forsøkte ifølge aktor å hjelpe, men ble knivstukket og trakk seg unna situasjonen.

– Jeg ropte til gutten at han skulle slippe jenta, men det gjorde han ikke, forklarte naboen i retten om hvordan han oppfattet situasjonen da han grep inn i basketaket mellom den tiltalte og den avdøde jenta.

– Han bare hugget og hugget, beskrev mannen tydelig berørt.

Jentas mor og lillebror skal ha ankommet åstedet mens angrepet pågikk. Naboen forklarte at han søkte dekning i familiens bil der politiet ble tilkalt. Familien skal ikke ha vært klar over at det var deres eget familiemedlem som var skadd og kjørte naboen til lege. Heller ikke naboen oppfattet at det var nabojenta som hadde blitt knivstukket, forklarte han.

ÅSTEDET: Dette bildet ble tatt av et vitne kort tid etter knivstikkingen på Vinstra, og viser stedet hvor den 16 år gamle jenta ble funnet. Den drapssiktede 16 år gamle gutten ble pågrepet av politiet i nærheten av åstedet. Foto: Privat

Mener drapet var planlagt

Det lille lokalsamfunnet i Gudbrandsdalen ble snudd på hodet 31. oktober i fjor da en lokal videregående-elev ble drept i nærheten av sitt eget hjem på Vinstra like etter skoletid. Tenåringen ble påført 20 knivstikk i hodet, halsen, brystet og buken og døde etter kort tid av forblødning, ifølge tiltalen.

Både offeret og den tiltalte var hjemmehørende i bygda og gikk på samme videregående skole. De to hadde gått i samme klasse på ungdomsskolen i årene før drapet.

Aktor la vekt på at han mente tiltalte i lang tid hadde planlagt å drepe den 16 år gamle jenta. Blant annet skal han ha hatt en avstandsfascinasjon, selv om det ikke var noen relasjon mellom de to, beskrev Jordet. Retten skal senere få se en videomontasje den tiltalte skal ha laget om den avdøde jenta.

IKKE TILREGNELIG: Ifølge tiltaltes forsvarer Nora Hallén nekter tiltalte straffskyld fordi han og forsvareren mener han var utilregnelig på gjerningstidspunktet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Den nå 17 år gamle gutten har sittet i varetekt siden drapet. Ifølge en foreløpig sakkyndigrapport er han ikke strafferettslig tilregnelig.

Hans forsvarer forklarte at hun er enig med aktor i hendelsesforløpet drapsdagen. Hun sier et sentralt tema i retten vil være hvordan tiltalte har stilt seg til psykiatrisk diagnose og behandling.

Totalt skal 32 personer vitne i saken som går over to uker.