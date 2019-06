Det var en rolig 17-åring som inntok vitneboksen i rettssal 1 på Lillehammer mandag ettermiddag. Dommer Ingulf Nordahl ba gutten fortelle hva som var bakgrunnen for drapet på Vinstra 31. oktober i fjor.

– Livet var ganske kjedelig og uinteressant, sa gutten om perioden før hendelsen.

Han skal ha følt seg alene etter at han begynte på videregående. Våren 2018 skal han ha fått tanker om at han ville ta livet av noen.

– Jeg hadde lyst til å prøve det, forklarte gutten.

En foreløpig sakkyndigrapport har konkludert med at gutten ikke er strafferettslig tilregnelig.

Hadde sett seg ut offeret

I tiden før drapet var gutten i den døde jentas nabolag flere ganger. I forkant av drapet skal han ha kjøpt en ny kniv. Han skal også ha gjemt en kniv og en hammer i området..

Da 16-åringen kom hjem fra skolen på drapsdagen, oppsøkte han henne i huset der hun var alene hjemme.

Den tiltalte forklarer at han truet med seg jenta ut av huset med kniven og deretter knivstakk henne før en nabo kom løpende til for å avverge volden. Den mannlige naboen fortalte i sin forklaring tidligere mandag at gutten stakk 16-åringen gjentatte ganger.

– Hun ble forskrekket, forklarte han om den fornærmedes reaksjon.

Jentas familie var blant de første som kom til åstedet etter den mannlige naboen. Ingen av dem skal ha vært klar over hvem som hadde blitt knivstukket.

Krimkommentator Olav Rønneberg følger rettssaken i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Du trenger javascript for å se video. Krimkommentator Olav Rønneberg følger rettssaken i Nord-Gudbrandsdal tingrett.

Hadde planer om voldsfilmer

17-åringen ble pågrepet og siktet for drapet kort tid etter hendelsen. Han har vært varetektsfengslet på institusjon siden. Gutten er tiltalt for drap og for å ha grovt skadet naboen som kom løpende til under knivstikkingen. Da rettssaken startet mandag morgen nektet han straffskyld for begge tiltalepunktene.

Under vitnemålet så han ned i skjermen foran seg og svarte tydelig på spørsmål fra dommeren og aktor.

På rettens første dag ble utdrag fra guttens dagbok lagt frem. Notatene inneholdt beskrivelser av filmer gutten hadde lyst til å lage. Aktor beskrev filmene som volds- og voldteksfilmer. I dagboken skrev også den tiltalte om sitt forhold til omverdenen, om ensomhet og lavt selvbilde. Det kommer fram at han kunne komme til å gjøre «dumme ting».

DOMMER: Rettens administrator Ingulf Nordahl spurte ut 17-åringen da han startet sitt vitnemål. I forgrunnen ses rettens sakkyndige, Alexander Flaata og Terje Tørrissen, som observerer tiltalte under hovedforhandlingen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Spesielt på Vinstra i dag

Elevrådsleder ved Vinstra vgs., Oda Nyhus Aanekre, beskriver stemningen på skolen som spesiell. Både drapsofferet og tiltalte var elever der på forskjellige linjer.

– Alle tenker på det som skjer i retten. Stemningen minner litt om tiden like etter drapet, sier hun.

Aanekre forteller at elevene har forberedt seg godt på rettssaken og at klassene har snakket mye om det som kan komme frem.

– I starten var det veldig mye sorg og sinne. Så har det vel roet seg litt, men man merker jo at det er mange følelser i sving som kommer tilbake, forteller elevrådslederen.