Broren til Janne: – Det har vært en spesiell periode

Politiet mener Janne ble drept av ektemannen på eiendommen deres i Veldre. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Terje Opheim bodde hos mannen til Janne og barna deres mens søsteren var savnet. Han hadde ingen anelse om at svogeren hele denne tiden visste hvor søsteren var og hva som hadde skjedd med henne.

– Jeg vil ikke si så mye om det, men jeg kan si at det var spesielt. Og på en måte tungt. Men jeg er glad for at jeg var sammen med de to gutta i den perioden der, og kunne støtte opp dem, sier Terje Opheim i dag.

Store styrker lette etter Janne Jemtland i nesten to uker, men ble villedet av blodsporene som ble funnet i nærheten av Brumunddal sentrum. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er klart, når man bor under samme tak og Janne var savna, så var det mange vendinger og mye inntrykk, så det var en spesiell periode, ja.

– Har mistet to foreldre

Ektemannen til Janne Jemtland var utenfor mistanke i nesten to uker før politiet fant et spor på eiendommen deres i Ellevsætervegen fredag 12. januar. Samme kveld ble han pågrepet og siktet for å ha drept kona si. Fram til da hadde han kunnet bevege seg fritt og følge med på letingen og etterforskningen .

Etter at han ble pågrepet pekte han ut stedet hvor politiet kunne finne Janne Jemtland.

For broren til Janne og resten av familien var dette et nytt sjokk. Ikke minst var utviklingen vanskelig for de to sønnene til paret.

– De har på en måte mistet to foreldre, men har det ganske bra. De lever en ganske normal hverdag og blir tatt veldig godt vare på. De er med på aktiviteter og går på skole som normale gutter på 10 og 13 år gjør, sier Terje Opheim.

Janne Jemtland var savnet i to uker før ektemannen ble pågrepet og siktet for å ha drept henne. Foto: Politiet

– Vi må stålsette oss

Ektemannen til Janne Jemtland har ikke erkjent at han drepte henne. Terje Opheim sier de forholder seg til fakta når det gjelder siktelsen mot ham.

– Han er sikta og politiet gjør den jobben som skal gjøres nå i forhold til det som skjer framover.

Han forteller at de får veldig god oppfølging fra politiet og blir informert om utviklingen i saken hele tiden. Nå tenker de så smått på hvordan de skal forholde seg til en kommende rettssak.

– Vi må skjerme gutta og vi må forberede dem. For nå kan det komme fram ting som kan være sårende, for alle parter egentlig. Da må vi som familie stålsette oss litt og vi må forberede gutta på at det kan bli ei tøff tid framover, sier Terje Opheim.

Gravlagt i dag

Janne Jemtland ble gravlagt i Veldre kirke fredag formiddag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fredag tok familien og vennene farvel med Janne. Hun ble gravlagt i Veldre kirke i Brumunddal. Terje Opheim prøver å beskrive hvordan det føles nå.

– Det var en veldig fin begravelse. Det har vært en veldig trist dag, men vi er på en måte litt letta. Tross den triste dagen så har vi på en måte avslutta et kapittel nå, føler jeg.

Nå er Terje Opheim mest opptatt av at de to sønnene skal bli tatt godt vare på og få all mulig hjelp til å komme seg videre i livet.

Han har opprettet et minnefond , der formålet er å støtte de to sønnene til søsteren gjennom oppveksten og etableringsfasen. Mange har tatt kontakt med familien med ønske om å bidra til guttenes framtid.

