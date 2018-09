Bonde frifunnet for å ha ødelagt fuglereir

Sør-Østerdal tingrett skriver i dommen at det ikke finnes bevis for at Skramstad har gjort seg skyldig etter siktelsen.

«Retten viser til at verken tiltalte eller noen av vitnene har sett fugler eller reir som er påført skade eller lidelse. Det er heller ikke bevist at det var hekkende fugler og reir i området på det aktuelle tidspunktet, skriver Sør-Østerdal tingrett i dommen.»

Anmeldt av fugleentusiast

800 MÅL: Retten har ikke funnet bevis for at det var fugler eller reir på området Skramstad forvalter ved Rena Leir i Åmot. Foto: Mette Finborud Børresen

Tormod Enok Skramstad leier et større område av Forsvaret i Åmot som han dyrker gress på. Området brukes av fallskjermhoppere og gresset må holdes nede. I juni i fjor ble han anmeldt av en fugleentusiast som mente han ikke kunne kjøre traktor på sletta fordi det hekket fugl i området. Han mente fugler og reir på bakken kunne bli skadet. Men verken anmelderen eller noen andre hadde sett reir eller spor etter reir.

Skramstad fikk en bot på 15.000 kroner, men nektet å betale og saken har nå vært til behanding i retten.

Bonden var siktet for brudd på Naturmangfoldloven § 75, for å ha påført viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unødig skade eller lidelse. Grunnlaget var at aktiviteten på gressletta medførte at fuglene og deres reir på bakken ble drept eller påført skade.

– Er lettet

LETTET: Tormod Enok Skramstad er lettet og glad etter å ha fått dommen forkynt. Foto: Mette Finborud Børresen

En beveget Tormod Enok Skramstad var lettet etter at dommen falt.

– Det er godt å være ferdig med det. Sjøl om jeg ikke vet om politiet anker, tyder det på at jeg nå er ferdig med det.

Han forteller at saken har vært en påkjenning.

– Du blir jo straffeforfulgt for noe du mener du ikke har gjort. Det finnes ingen bevis for at vi har gjort det, så er det noen som vil dømme deg likevel og det er ikke noe moro. Det er godt å se at en kan stole på rettsvesenet, sier han.

Tormod Enok Skramstad mener det er absurd at han ble anmeldt.

– Enhver liksom-biolog kan melde hvem som helst for hva som helst. Da blir det håpløst å drive som bonde, sier Skramstad.

Saken oppdateres.