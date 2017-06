Ble nektet adgang på toget

Jan Grue hadde kjøpt plassbillett på toget i god tid før han skulle på Norsk Litteraturfestival i Lillehammer onsdag. Det må han gjøre siden han som rullestolbruker må ha hjelp for å komme om bord.

Med billetten i hånda ble han avvist på perrongen, med beskjed fra konduktøren om at toget var fullt.

– Han var brysk og ubehagelig, og prioriterte altså de mange som ikke hadde plassbillett framfor oss, sier Grue.

DISKRIMINERT: Grue og kona Ida Jackson måtte ta drosje fra Oslo S til Lillehammer fordi det ikke var plass på toget. Foto: Erlend Moe / NRK

Ikke første gang

Grue hevder det ikke er første gang dette skjer, og at hans erfaring er at det er vanskeligere å reise med tog enn med fly fra Gardermoen.

– Det er dessverre slik at man som rullestolbruker ikke er garantert noe som helst. I praksis må man møte opp og håpe på det beste. Det blir vanskelig å planlegge det aller meste.

En vekter på Oslo S hjalp dem med å skaffe en drosje, som NSB betalte. Småbarnsfamilien kom halvannen time forsinket til Lillehammer.

Grue er professor ved Universitetet i Oslo, og forsker selv på funksjonshemning. Han sier gode transportmuligheter er svært viktig for at funksjonshemmede skal kunne leve vanlige liv.

– For funksjonshemmede i jobb som pendler med tog, kan det få dramatiske konsekvenser. Det gir en uforutsigbarhet.

– Skandaløst

Norges Handikapforbund reagerer kraftig på historien.

REAGERER: Norges Handikapforbunds Arne Lein kaller det som skjedde med Grue skandaløst og uverdig. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Det er helt skandaløst. Det er en behandling av kunder som er helt uhørt, sier forbundsleder Arne Lein.

Han sier de kjenner mange tilfeller hvor rullestolbrukere ikke kommer på toget fordi det er vanskelig å komme seg inn, men at han aldri har hørt at det er begrunnet med at toget er fullt.

– Det er uverdig for NSB og diskriminerende overfor kundegrupper, sier Lein.

Han sier NSB – i det store og det hele – legger godt til rette med universell utforming.

Får beklagelse fra NSB

NSB bekrefter Grues historie. Ifølge dem var toget allerede fullt, og de avviste også andre passasjerer.

Men Grue hadde kjøpt plassbillett og burde fått plass, innrømmer NSB.

BEKLAGER: Åge-Christoffer Lundeby i NSB beklager det som skjedde. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Vi beklager det sterkt. Vi følger opp denne saken med våre ansatte slik at Grue og andre i tilsvarende situasjon ikke opplever dette igjen. Toget skal være til å stole på, også hvis man er bevegelseshemmet, sier kommunikasjonsdirektør Åge-Christoffer Lundeby.

Grues kone Ida Jackson sier de er vant til togproblemer, særlig når det blir satt inn buss for tog. Hun trekker fram deltakerne i tv-programmet «Ingen grenser», som trosset sine funksjonshemninger og besteg fjelltopper

– Det som hadde vært enda mer imponerende for meg, var å se dem alle sammen navigere buss for tog til Drammen. Da hadde de nok ikke kommet fram, sier hun med et smil.