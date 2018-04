Betydelig skredfare i hele landet

Selv om det mange steder er bart, fint og varmt i lavlandet, ligger snøen fortsatt metertykk høyere oppe. For mange er det tid for vårskiturer i fjellet, og med det flotte været som er meldt mange steder, er det fristende å bestige fjelltopper på ski.

Men til tross for at kalenderen melder 13. april, er det ikke dermed sagt at snøskredfaren er over for denne gang. Tvert imot meldes det om faregrad tre, «betydelig skredfare», over store deler av landet i helga.

ADVARER: Andreas Haslestad i snøskredvarslingen ber folk unngå bratte fjellsider selv om det er lakker mot vår. Foto: Arve Uglum/Torje Bjellaas / NRK

Tørre og våte skred

For eksempel i Jotunheimen meldes det om krevende forhold, og det er fare for både såkalt tørre og våte skred. Også i Trollheimen, på Vestlandet, og på Sunnmøre er skredfaren betydelig. I Nord-Norge kom sola og varmen torsdag, og da begynte skredene å løsne.

– Det som er spesielt i år, er at vi har hatt en kald godværsperiode lenge. Enkelte steder er dette den første varme perioden i fjellet. Det gjør at snødekket blir mindre stabilt, sier Andreas Haslestad, vaktleder for Snøskredvarslingen.

Han forklarer videre at det er når snøen for første gang blir gjennomfuktet av varme, at det er mest kritisk. Da kan man få en situasjon med mange løssnøskred som løsner av seg selv.

Unngå bratte fjellsider og utløpssoner

– Rådet er, avhengig av hvor man er i landet, å unngå både bratte sider over tretti grader og utløpssoner, sier Haslestad.

Utløpssoner er steder der man kan bli truffet av skred utløst naturlig eller av andre skiløpere, for eksempel dalbunner.

Haslestad sier at det mange steder er fare for naturlig utløste skred, særlig når dagen er på det varmeste.

– Når vi ikke får nattefrost, så går oppvarmingen av snødekket raskere. I tillegg vil de våte skredene stort sett løsne av seg selv, sier han, og legger til at skredfaren vil svinge mye i løpet av døgnet.

POPULÆRT SKISTED: Turtagrø i Luster kommune i Sogn og Fjordane er et yndet sted for folk som vil gå på toppturer. Bildet er tatt i fjor. Foto: Arild Nybø / NRK

– Godt oppdaterte turister

– Folk er opptatt av skredfare. De fleste er godt oppdatert, og de spør oss i personalet her hvilke turer vi anbefaler, sier Ingunn Weka, hotellsjef på Turtagrø.

Hotellet ligger vest i Jotunheimen, omkranset av mange topper over to tusen meter. Mange av dem har bratte sider hvor det kan gå skred.

Weka forklarer at de anbefaler folk å unngå de bratte turene når det er skredfare. De fleste lytter til rådet.

– Noen prøver seg likevel på de bratte rutene, for eksempel til Ringstind, men de aller fleste er varsomme. Vi passer på å gi beskjed til alle gjestene om skredfare, sier Weka.

Hun forklarer at det er mange trygge alternative ruter og topper å gå på i området, for eksempel Dyrhaugstind og Lauvnostind.