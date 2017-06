Angrep kvinne med treåring som vitne – dømt til samfunnsstraff

En ettermiddag i juli i fjor, gikk en kvinne og hennes tre år gamle sønn i Kongsvinger sentrum, da hun helt uten forvarsel ble hangrepet av en mann bakfra. Nå er mannen dømt til 60 timer samfunnsstraff.

Tok kvelertak

Mannen i 40-årene tok en hånd rundt munnen og nesen hennes. Den andre hånden holdt han foran halsen hennes. Ifølge dommen holdt han slik i rundt ett minutt.

Mannen har forklart at han slapp taket først da sønnen til kvinnen skrek og det kom folk til. Både et vitne og mannen selv sier at han deretter forsøkte å angripe kvinnen forfra. Hele hendelsen skal ha vart i fire-fem minutter.

De to kjente hverandre ikke fra før og angrepet skal ha skjedd uprovosert. Det skal ikke ha vært noen foranledning som kunne tilsi noen konfrontasjon mellom de to, ifølge det som er kommet fram i retten.

Fikk voldsalarm etter angrepet

Kvinnen fikk ingen fysiske skader av hendelsen, men hun fikk i ettertid en voldsalarm som hun går med hver dag.

Retten bemerker i dommen at hendelsen er grov, og at den ligger på grensen til grov kroppskrenkelse som har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Det påpekes at dersom mannen hadde holdt rundt kvinnens ansikt lenger, kunne dette fått store konsekvenser. Retten bemerker også at han ikke slapp taket før andre kom til.

Formildende for mannen er at han har tilstått angrepet og at en rettspsykiatrisk vurdering viser at han er lettere psykisk utviklingshemmet. Mannen hadde en promille på 1,4, men dette har ikke hatt noen innvirkning på dommen.

Mannen må i tillegg betale 5.000 kroner i oppreisning til kvinnen.