Advarer folk mot å gå inn i istunnel i Jotunheimen

I forrige uke skrev NRK om en 200 meter lang istunnel i Ringsdalen i Jotunheimen. Tunnelen ble oppdaga av turgåere, og er beskrevet som en naturopplevelse av de sjeldne.

Olav Orheim, tidligere direktør for Norsk polarinstitutt, og en av pådriverne bak Norsk Fjellmuseum, mener det er grunn til å advare mot å gå inn i tunnelen.

– Så snart det blir varmere i lufta, vil isen smelte. Da vil stein i taket løsne, og før eller senere vil også selve taket i tunnelen kollapse. Da hjelper det lite med en hjelm på hodet, sier Orheim.

POLARE OMRÅDER: Glasiologen og klimaforskeren Olav Orheim har arbeidet ved Norsk Polarinstitutt siden 1972, fra 1993 som direktør. Han var også en av pådriverne bak opprettelsen av Norsk Bremuseum i Fjærland i Sogn. Foto: Johanna Keskitalo / NRK

Ett eller ti tonn is i hodet – like farlig

Isen som har danna tunnelen, er en del av Ringsbreen i Hurrunganen i Jotunheimen.

Fenomenet som turfølget kom over ligger ved en såkalt endemorene, en slags voll av stein, grus og leire som isen har skjøvet fram. Når isen smelter, blir vollen liggende igjen.

I dette tilfellet har deler av isen blitt liggende igjen under morenemassene, og beskyttes da godt mot videre nedsmelting.

Olav Orheim mener likevel at det er vanskelige å gjøre gode vurderinger på slike «byggverk» dersom man ikke har lang erfaring med bre.

Orheim nevner som et eksempel at det er like farlig å få ett tonn is i hodet, som ti tonn. Det er også stor forskjell på når på året man oppsøker tunnelen.

– Man kan gjerne kikke inn, men jeg vil advare mot å gå inn i tunnelen dersom man ikke vet hva man driver med, sier Orheim.

– Lite sannsynlig at det vil rase

NRKs reporter var inne i tunnelen i forrige uke sammen med Jostein Aasen fra NVE. Aasen jobber også som guide i området. Han er tilknyttet firmaet Norgesguidene og har erfaring fra området fra midten av 90-tallet.

Aasen er enig i at det kan være skummelt å oppholde seg under en bre, men at han oppfatter denne tunnelen som annerledes.

– Det er alltid fare forbundet med å gå inn et sted der du har tonnevis med is over hodet. Men det er lite sannsynlig at hele tunnelen skal kollapse. Imidlertid er det stor sjanse for at det kan rase noe ned fra taket her, så man skal absolutt gjør vurderinger på hvor man går, sier Aasen.

UNDER ISEN: Jostein Aasen viser vei i istunnelen i Ringsdalen, mai 2019. Han mener at tunnelen allerede har stått i mange år og at den er stabil. Foto: Even Lusæter / NRK

Vurderer guiding

Guiden forklarer at han jevnlig er i området, og mener at han så inngangen til tunnelen allerede i 2011. Det vil med andre ord si at den har stått i flere år. Aasen forklarer at tunnelen ligger i en skyggefull dal høyt til fjells, og at det er lite bevegelse i denne delen av breen.

– I tillegg er isen dekket av et tjukt lag med stein og grus, og dermed vil ikke overflatetemperaturen la seg påvirke i særlig grad, sier han.

Dette mener han er til stor forskjell fra andre breer på Vestlandet, der formasjonene endrer seg kraftig fra år til år.

Norgesguidene vurderer nå om de skal tilby guiding inn i tunnelen i Ringsdalen.

– Men det må vi følge med på, vi må se om tunnelen forandrer seg. Særlig må vi se på inngangspartiet, der sola kommer til, sier Aasen.