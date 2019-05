Fant 200 meter lang istunnel i Jotunheimen

– Vi hadde egentlig tenkt oss til et annet område i Jotunheimen da vi fikk tips om dette fenomenet. Da heiv vi oss rundt og dro til Hurrungane, forklarer Anders Baumberger.

Han er en erfaren fjellmann og glasiolog, og har stor interesse for breer og naturfenomener. Han beskriver opplevelsen av å gå inn i tunnelen som helt spesiell:

– Det er en egen verden under der. Det er et eget lys. Alle lyder fra fosser og annet blir borte. Og jo lenger inn vi kom, jo mørkere ble det, forteller Baumberger.

BLI MED INN: Her kan du få oppleve istunnelen fra innsiden. Overingeniør i NVE, Jostein Aasen, viser vei. Du trenger javascript for å se video. BLI MED INN: Her kan du få oppleve istunnelen fra innsiden. Overingeniør i NVE, Jostein Aasen, viser vei.

200 meter lang

Tunnelen ligger i et av de villeste fjellområdene i Norge, nemlig i Hurrungane vest i Jotunheimen.

Fenomenet som turfølget kom over ligger ved en såkalt endemorene, en slags voll av stein, grus og leire som isen har skjøvet fram. Når isen smelter, blir vollen liggende igjen.

I dette tilfellet har deler av isen blitt liggende igjen under morenemassene, og beskyttes da godt mot videre nedsmelting.

– De fleste slike kanaler er fulle av vann, men denne var tørr nok til at vi kunne gå inn, forklarer han.

Les også: Lite snø gir tidleg turistsesong i breheimen

Må vurdere forholdene

FANT TUNNEL: Dette var gjengen som tok seg inn i den spektakulære isgrotta. Den fant de på vei mot toppen i bakgrunnen – Midtre Ringstind (2025 moh.). Foto: privat

Baumberger sier at alle som ønsker å oppsøke tunnelen, selv må vurdere forholdene og sikkerheten. Selv opplevde han at deler av tunnelen var massiv og sterk, men at han ikke ville bevege seg i andre deler. Hjelm var en selvfølge.

Selv forklarer han at han gjerne skulle tatt med barna sine dit, men ville sjekket forholdene ekstra nøye først.

– Etter min mening er det nettopp slike opplevelser i naturen som gjør det spennende for barn. Vi voksne er gjerne opptatt av å nå en topp, mens ungene husker best det som skjer underveis, sier han.

Les også: Den hemmelege flyplassen på isbreen

Tunnelen befinner seg i Ringsdalen, fire-fem km fra bilveien, nærmere bestemt Tindevegen mellom Turtagrø og Årdal.

– Det vil i alle fall være overkommelig for de fleste å komme seg bort til åpningen av bre-tunnelen. Så får hver enkelt vurdere om – og hvor langt – man vil gå inn. Man må definitivt følge med på hva som skjer over hodet sitt, sier glasiologen.

Aldri sett så store åpninger før

FORFATTERE: Morten og Julia Helgesen har gitt ut flere bøker om Jotunheimen, blant annet den kjente «Toppturbibelen»: Norges Fjelltopper over 2000 meter.

Baumberger og hans turfølge fikk tips om tunnelen via et Facebook-innlegg fra Morten Helgesen. Helgesen har sammen med kona Julia Helgesen gitt ut boka «Norges fjelltopper over 2000 meter».

Helgesen sier at han har ikke opplevd så store istunneler i Jotunheimen tidligere.

Fjell-forfatteren sier at det er fascinerende å komme seg så langt inn i isen, men han vil advare folk mot å gå inn der hvis det blir varmere.

– Den dagen vi var der var det veldig kaldt, og alt kjentes veldig trygt. Men det er store steinblokker i taket, og istapper ved inngangen. Så vær obs, sier han.