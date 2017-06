– Good evening Hamar!

Klokken 20:00 entret popstjerna fra England scenen i Hamar sentrum. Det var meldt om 10.000 solgte billetter før konserten. Hele torget opp til domkirka var fylt opp.

KONSERT I SOLA: Det ble meldt om 10.000 solgte billetter til fredagens Elton John-konsert på Hamar. Foto: Stein Schinstad

John åpnet konserten forrykende med låta «The Bitch Is Back», hvorpå 10.000 tilskuere tok av, melder NRKs reporter Knut-Øyvind Hagen. Deretter fulgte han opp med «Bennie And The Jets», og «Daniel». Popstjerna sies å være i storslag under kveldens konsert.

Leverte Elton-saft til Elton

Blant dem som har tatt turen for å oppleve Elton John er to damer fra gården Elton i Stange som selger Elton John-saft. Hilde Langeland fikk en spesialbestilling før konserten.

– Jeg har nå levert to kurver med spesialplukka bær fra Søndre Elton i Stange, som Elton John bestilte. Det var veldig stas, forteller Langeland.

ELTON-SAFT: Hilde Langeland (t.v.) og Henny Kildahl fikk levert Elton-saft til Elton John. Foto: Stein Schinstad

Hvordan popartisten fikk nyss om navnebror-safta er ikke Langeland sikker på.

– Han må jo ha fått med seg at han har en gård her med samme navn som seg selv, men jeg vet ikke hvordan.

Statsministeren: – Kan alle de store sangene

Også politikere må unne seg en konsert iblant. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) synes det er stort å være fra Hedmarken, når Hamar stiller med to verdensartister, to år på rad.

– Det er fantastisk, i fjor var det Sting og nå er det Elton John. Det er gøy å være her i Hamar på den fineste sommerkvelden så langt, og her blir det folkefest, sier Senterparti-lederen.

Statsministeren hadde også funnet veien til Elton John-konsert i kveld.

– Det er utrolig gøy. Han har jo blitt en eldre herre, men det er fortsatt masse styrke igjen. Hans største periode var jo i min ungdomstid, så jeg kan jo alle de store sangene hans, sier Erna Solberg.

FAN: Statsminister Erna Solberg koser seg på Elton John-konsert. Foto: Stein Schinstad

Før konserten var det mange på fremste rad som gledet seg.

– Det er jo en verdensstjerne, han har jo kjempefin musikk, så dette må man jo bare få med seg. Jeg blir vel sikkert starstruck. Men jeg skal ikke rope «Elton, sjå på meg», ler Marita Karlsen fra Stange.

Et kvarter før portene åpnet, klokka 17.15, var det rundt 800 mennesker i kø for å komme inn på konsertplassen, skriver HA.

Saken oppdateres.