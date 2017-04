11-åring ble presset for nakenbilder: – Stoler mindre på folk

Et av de mest alvorlige tiltalepunktene mot den 20 år gamle mannen fra Hedmarken er at han er tiltalt for voldtekt. Han skal ha presset og truet en 11 år gammel jente til å utføre seksuelle handlinger med seg sjøl og sende han bilder av det. Den tiltalte var på dette tidspunktet 17 år.

Han sa ifølge jenta at han var 18 år, mens hun fortalte hun var ti år.

Ulike bruke

I retten ble det avspilt et dommeravhør av jenta. Hun fortalte at de fikk kontakt på sosiale medier og at hun ga etter og sendte han bilder etter mye mas. Han truet med å sende bilder av henne til venninner av henne.

Jenta blokkerte han, men da brukte han andre navn for å få kontakt igjen. Igjen ble det mas om å få bilder. Etter å ha truet med å spre bilder av henne til venninner sendte hun også en video.

– Han var veldig agressiv og truet meg. Jeg følte jeg måtte gjøre det, sier hun gråtende i det tilrettelagte avhøret.

Hun følte seg mer redd enn sint. Totalt mente hun at hun sendte fire seksualiserte bilder og en video av seg sjøl.

Noe er av en slik art at det kategoriseres som voldtekt dersom han blir dømt.

– Mer lukket

Til slutt blokkerte hun han på flere sosiale medier. Men etter et år tok han ifølge jenta kontakt igjen.

Igjen blokkerte hun han.

Jeg tenkte at jeg ikke ville ha noe med han å gjøre og at det var trøbbel.

I perioden de hadde kontakt fortalte jenta at den tiltalte også forsøkte å avtale et møte i Oslo, og at han skulle betale billettene dit. Men hun sa nei.

Hun fortalte at det er noe hun tenker på veldig ofte, at hun angrer og om det var noe hun kunne gjort annerledes.

– Jeg holder ting mer for meg sjøl og stoler mindre på folk. Jeg holder mer for meg sjøl og tenker mer hvem jeg snakker med på nettet, sa hun.

Den tiltalte 20-åringen nekter straffskyld på dette punktet.